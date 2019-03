El médico anestesista Billiris fue condenado a 14 años de prisión por abuso y tentativa de homicidio

El Tribunal Oral Federal N° 8 condenó este jueves al anestesista Gerardo Billiris a 14 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio, suministro de estupefacientes y abuso sexual agravado.

El acusado fue a juicio luego de que una joven llamada Belén Torres lo denunciara por haberla golpeado casi hasta la muerte en el 2017, y por la acusación que Luciana Arguelles hizo contra él por violación, hecho que ocurrió en el 2012.

Gerardo Billiris fue condenado a 14 años de prisión.

La decisión estuvo a cargo de los jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñíguez y Nicolas Toselli, quienes resolvieron declararlo autor del delito de “homicido en grado de tentativa en concurso real con el delito del suministro de estupefacientes para uso personal, reiterado en dos oportunidades de los hechos que damnifican a Belén Torres en concurso real con el delito de abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal en perjuicio de Luciana Arguelles en concurso real con el delito de suministro de estupefacientes para uso personal y suministro de estupefacientes agravado por su condición de médico reiterado en dos oportunidades".

El caso de Arguelles ocurrió en 2012, y en su declaración la joven modelo lo denunció por haberla violado y drogado junto al relacionista público Juan Martín Mercado, quien hoy también fue condenado a seis años de prisión. En el juicio fue absuelto Christopher Rosenthal Verdaguer, quien había sido acusado de abuso y suministro de drogas a Mercado.

El fiscal de la causa, Marcelo Colombo, había solicitado para el detenido una condena de 28 años de prisión por "tentativa de femicidio, abuso sexual agravado y suministro de estupefacientes agravado" por su condición de médico y por haber facilitado el lugar del ataque con engaños y violencia.

La pena de Billiris es por abuso sexual y tentativa de homicidio.

Por su parte, el abogado de las jóvenes, Fernando Burlando, había reclamado 50 años de cárcel, mientras que la defensa de Billiris directamente solicitó la absolución del anestesista por considerar que al momento de los ataques estaba drogado y que por eso no pudo manejar sus actos.

Antes de que se conociera el veredicto, Torres habló con la prensa y pidió justicia por lo que vivió. "Obviamente me quiso matar, lo que quiso hacer fue violarme, no lo consiguió entonces fue a matarme. Las secuelas psicológicas me van a durar de por vida. Nadie me las va a sacar, me miro al espejo y recuerdo todo lo que me pasó", dijo aún conmocionada.

Belén Torres fue brutalmente golpeada por Billiris.

El caso

Billiris, de 41 años, fue detenido el 31 de enero de 2017 acusado de haber agredido a Torres en su departamento de Palermo, después de haberla citado allí de forma engañosa y luego de haberla obligado a consumir drogas sin consentimiento.

Torres internada tras la golpiza.

Después de que la denuncia de Torres se hiciera pública, otra chica se animó a acusarlo por abuso sexual, por lo que finalmente fue apresado y estuvo durante todo este tiempo detenido con prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza en un área específica para internos con problemas psiquiátricos y de adicciones.