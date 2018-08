Horror: confirman que el albañil detenido abusó sexualmente de la pequeña Camila de 9 años

Su nombre es Camila, tiene 9 años, y estaba desaparecida desde el lunes. Su mamá, Isabel, le había pedido que fuera a lo de una vecina por un encendedor para prender una garrafa de gas, pero la pequeña jamás regresó. Desesperada, la mujer salió a recorrer el barrio de Floresta y, gritando su nombre, buscó sin parar a la menor que había sido retenida por un verdadero monstruo.

Camila, de 9 años, fue abusada por un albañil que trabajaba en el complejo habitacional donde vive.

La mujer realizó la denuncia ante oficiales de la Comisaría Vecinal 11a. Los efectivos policiales estuvieron durante la madrugada del lunes entrevistando a los integrantes de las 20 habitaciones del conventillo con el fin de recoger pruebas para dar con el paradero de la nena. Camila seguía sin aparecer y la desesperación de la madre aumentaba.

Con el corazón en la boca, la mamá de Camila -junto a otros 10 vecinos- cortaron en la mañana de este martes la calle para pedir que apareciera. Finalmente, la División de Investigaciones de la Policía de la Ciudad encontró a la pequeña de 9 años, la cual se hallaba en la casa de un albañil, quien se encontraba desde hace tres semanas trabajando en el conventillo.

Según las fuentes, el hombre –que fue detenido de inmediato- realizaba una refacción en el conventillo donde la nena vive con su madre y las cámaras de seguridad lo captaron llevándose a Camila. "¿Dónde está la nena? ¿Dónde está, hijo de puta?", le preguntaba la madre de Camila, fuera de sí, al albañil que se encontraba detenido en el suelo.

Los vecinos intentaron linchar al albañil, el dominicano Aquiles Torres, pero la policía actuó para que la situación no pasara a mayores. Camila estaba debajo de las sábanas de la cama de su captor y fue trasladada a un hospital para verificar su estado de salud.

Los Médicos Legistas del Hospital Álvarez confirmaron que el hombre de unos 50 años abusó sexualmente a la niña 9 años, ya que la misma tenía heridas compatibles con el acceso carnal. El albañil quedó imputado por abuso sexual agravado, corrupción y sustracción de menores.

La nena estuvo desaparecida durante un día completo.

La mamá de Camila, conmovida por todo lo que sucedió, se refirió a la triste noticia y aclaró: "No sé qué decir. Es muy triste pero la tengo viva gracias a Dios. Ella está bien y asustada. Los médicos me confirmaron el abuso sexual".

En ese marco, Isabel sostuvo que nunca pensó o imaginó que éste hombre podía hacer esto y cerró: "No lo podía creer cuando vi las cámaras. Mi hija mayor decía que le gustaba mucho mirar. Ella no habla, está asustada, no sabe lo que el pasó, es una nena y no entiende".