La terrible justificación de Nahir: “Si no lo mataba no me iba a dejar en paz”

Una de las amigas de Nahir Galarza declaró ayer como testigo en el juicio. Sus dichos revelaron lo que podría haber motivado a la acusada a cometer el crimen de Fernando Pastorizzo, el pasado diciembre en Gualeguaychú. Según expresó, Nahir le dijo: "Si no lo mataba no me iba a dejar en paz"

Nahir tiene 19 años.

La testigo se llama Giuliana Viera y conoce a la imputada desde 2017, cuando empezaron a cursar juntas la carrera de Derecho. Eran muy unidas y pasaban varias tardes juntas estudiando. En su relato confesó que se enteró sobre la existencia de Fernando luego de conocerse el homicidio y que cuando se acercó a la Comisaría de la Mujer para visitar a su amiga detenida, le preguntó por qué "hizo lo que hizo", parafraseando sus palabras. “Me dijo que si no lo hacía ‘nunca me iba a dejar en paz'”, afirmó Giuliana.

En otra parte de su declaración Viera reafirmó que Nahir siempre salía con muchos chicos, pero que nunca nombró que tenía novio ni presentó a ningún joven como tal. "Ella nos aclaraba que para qué servía ponerse de novias, porque teníamos que vivir la vida”, sostuvo Giuliana, quien declaró sin titubear mientras Nahir la observaba en la Sala de Audiencias.

Viera reveló que Nahir dijo que estuvo un tiempo con un chico a los 14 años, que no quiso presentarla en su casa porque en esos momentos estaba con otra chica. También contó que Nahir le aclaró que el diario íntimo que fue mostrado en medios periodísticos no le pertenecía.

Nahir declarará el jueves.

Más tarde declaró una mujer policía, la oficial Tamara Castro, que trabajó en la comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, y de la misma contextura física de Galarza. En calidad de testigo, la agente demostró no tener problemas para el manejo de una pistola 9 milímetros. Esto sirvió para comprobar que Nahir pudo maniobrar el arma sin problemas.

A su vez, se debilitaron los dichos de la masajista Miriam Duarte, quien había asegurado haber visto moretones en el cuerpo de la acusada. En ese momento, los abogados defensores de la muchacha intentaron elaborar una teoría de supuestas agresiones físicas por parte de Pastorizzo.