Del "pomposo gimnasio" al escritorio de Néstor: CFK mostró cómo quedó su casa tras los allanamientos

Luego de que José López la señalara como la responsable de pedirle que oculte nueve millones de dólares, y de que se conociera que el juez Claudio Bonadio quiere pedir su prisión preventiva, Cristina Fernández de Kirchner filmó un recorrido por su casa de El Calafate señalando los objetos que el magistrado decomisó del lugar y los destrozos causados por el allanamiento.

"No me rompas nada nene, que ya bastante rompió Bonadio", le advierte la ex presidenta al camarógrafo que la acompaña en el recorrido. Mordaz y fiel a su estilo, señala que no recuerda "un allanamiento que haya durado tres días" y bromea sobre sus supuestas riquezas. "Yo no sé que tendrá esta gente en su casa para imaginar que yo tengo todo eso que decían", comenta.

"Me voy a a sacar la campera porque acá adentro hace calor. No para estar en patas y en remera, pero sí para estar en suéter", agrega en una ironía directamente apuntada a Mauricio Macri.

El inventario y los destrozos

"Vinieron a buscar millones de dólares en lingotes y solo se llevaron nuestros bastones presidenciales y el de Cámpora, que su familia nos regaló", se lamenta Fernández de Kirchner. En el video pueden verse perforaciones en una pared de pórfido patagónico, y roturas en el escritorio de Néstor Kirchner, en una escalera y en algunas paredes, que fueron efectuadas por el equipo que allanó su casa.

La casa fue allanada a fines de agosto.

Cristina también desmiente a los medios asegurando que el supuesto sable de Bolívar hallado en su propiedad era una réplica y que lo que describieron como un gimnasio era sólo un espacio ocupado por una cinta de correr, una bicicleta fija y un aparato de pesas.

Sergio Massa es otro de los que recibe un "palito" de la ex presidenta, quien señala que "los presidentes tienen gente que les tiene aprecio, o gente que no les tiene aprecio pero que igual les regala cosas" al revelar que se llevaron un cuadro de Páez Vilaró que le había obsequiado su ex jefe fe gabinete.

La ex presidenta enlistó los objetos que requisaron de su casa.

Además de la pintura, otros de los objetos requisados, según enlista Fernández de Kirchner fueron un objeto diseñado por el platero Juan Carlos Pallarols, una obra de la artista plástica Nora Patrick, un rosario que tenía colgado en su cuarto y un pato de vidrio que le habían regalado como souvenir en un restaurante parisino.