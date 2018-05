La suba del dólar, el FMI y el descargo del BCRA: las claves de la "autocrítica" de Macri

Luego de que el dólar se ubicara 30 centavos arriba del cierre del martes y llegara a 24,80 pesos, el presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, afirmó que en las últimas semanas hubo un claro mensaje del mercado ante el cual la entidad prestó atención y produjo cambios.

En su mensaje, además, rechazó la idea de que haya existido una corrida financiera. "Corrida (financiera) no hubo y lo demuestra el informe que hemos presentado hoy sobre la situación del sistema financiero. En todo caso, podemos decir que hubo turbulencias en el mercado cambiario", aseveró el titular del Central durante la rueda de prensa de este miércoles.

Sturzenegger no perdió el tiempo y habló de la impactante, subida del dólar en la última semana, teniendo en cuenta que el Central jugó fuerte el martes con la venta de futuros ofreciendo u$s 5.000 millones a $ 25 y vendiendo como resultado US$ 791 millones. Además realizó la colocación de Bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija a 5 años por $ 36.872 millones al 20% y a 8 años por $ 36.378 millones al 19%.

En ese contexto, Sturzenegger afirmó que la fuerte suba del dólar en las últimas semanas fue un "mensaje del mercado para el Banco Central y para el (Poder) Ejecutivo, que nos ha hecho reflexionar y cambiar algunas cosas".

"Hemos vivido un par de semanas con bastante volatilidad que tiene que ver con factores externos y también factores internos" y "es nuestra obligación interpretar" el mensaje que envió el mercado", dijo el titular del ente monetario.

En este sentido, el presidente del Banco Central dijo que la volatilidad había que entenderla como "un mensaje que alguien nos está enviando, como un mensaje del mercado para el Banco Central y para el (Poder) Ejecutivo y hemos cambiado".

De esta manera, Sturzenegger justificó la política del Central de dejar deslizar el peso hacia abajo e incluso de influir activamente, como lo hizo el lunes pasado, al devaluar cuando fijó el dólar a 25 pesos y ofreció 5.000 millones de dólares al mercado.

"El mercado dijo que el nivel de dureza de la política monetaria no lo convencía y por eso respondimos con tres alzas. Estamos en la máxima dureza (monetaria) y creemos que es necesaria".

"Superado este período de inestabilidad y turbulencia, el foco central del BCRA vuelve a ser encauzar el proceso de desinflación”

"Las tasas altas anclan las expectativas y permiten que el crédito se desarrolle". A modo de ejemplo, Sturzenegger dijo que "el sesgo contractivo del año pasado y crédito bancario creciendo al 25% real, muestran que a pesar de la restricción éste crece".

"Nuestros proyecciones nos daban y nos siguen dando una baja de la inflación, nosotros reaccionamos cuando el mercado nos dijo 'esto no es suficiente', lo cual nos indujo a actuar".

Por otra parte, quien también rompió el silencio después de anunciar que el Gobierno estaba en la búsqueda de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue el presidente Mauricio Macri, quien sostuvo que "el Fondo es una institución seria con el que se hace buenos o malos acuerdos, y nosotros haremos uno bueno, inteligente, que garantice el crecimiento”.

Para el mandatario, al igual que Sturzenegger, la Argentina superó la "turbulencia cambiaria" que viene afectado el bolsillo del trabajador y destacó que “es importante reconocer el momento de nerviosismo que se vivió en varios sectores de la población, donde hubo miedo y angustia” producto de esta situación que, seguramente, le restó algunos puntos a Cambiemos de cara al 2019.

Según el presidente, su único objetivo es "reducir el déficit fiscal" del país y aclaró que no se convirtió en jefe de Estado para hacer lo políticamente correcto. "Estoy acá para hacer lo que es bueno para la gente. Los argentinos necesitan tener la certeza de que este gasto descontrolado no lo va a terminar aplastando. Estamos en una posición más sólida y plantada", señaló.

Sin embargo, el mandatario remarcó que "tenemos el mismo problema de fondo que hay que reducir. No estoy especulando y jamás lo hice. Gracias a este esfuerzo evitamos una crisis que si nos llevaba a la crisis de 2001. Tenemos futuro, es real. Lo que está pasando en el país, en distintas actividades, es un hecho concreto que se transformó en más de 60 mil puestos de trabajo".

