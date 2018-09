Las claves del procesamiento de Andrea del Boca y Julio de Vido por Mamá Corazón

La Cámara Federal confirmó hoy los procesamientos dictados por el juez federal Sebastián Ramos al ex ministro de Planificación Julio de Vido y a la actriz Andrea del Boca por presunta malversación de fondos públicos, los cuales fueron destinados a la realización de la novela "Mamá Corazón" que nunca llegó a salir al aire.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia reclamaron profundizar en la investigación sobre los precios de la productora de Del Boca y los que existían en el mercado.

"Los elementos de cargo que obran en el caso respecto a la intervención de Andrea del Boca superan en fuerza de convicción a los de descargo. Basta con ello para avalar su procesamiento, amén de lo que surja del devenir de la pesquisa", señaló la Cámara.

La novela "Mamá Corazón" nunca salió al aire.

De Vido, quien se encuentra detenido desde octubre del año pasado por presunta defraudación en la mina de carbón de Río Turbio, ahora recibió la confirmación de este procesamiento por administración fraudulenta de los fondos públicos.

Por otro lado, Del Boca había sido procesada como "partícipe necesaria", al igual que el ex rector de la Universidad de San Martín (Unsam), Carlos Ruta. Ambos fueron embargados por $50 y $60 millones respectivamente.

Los fondos provenientes de Planificación se otorgaron a Del Boca discrecionalmente.

La novela "Mamá Corazón" necesitó de un financiamiento de $ 36 millones, los cuales provinieron del Ministerio de Planificación. Por el hecho hay otros siete procesados.

La producción televisiva tenía previsto el rodaje de 25 capítulos aunque nunca se terminó y la tira jamás salió al aire. El proyecto original también contemplaba la venta del producto a Italia, Rumania y Turquía.

Del Boca habría sido beneficiada por su estrecha relación con el kirchnerismo.

"No es que no la quise poner al aire: no la he podido terminar", se defendió Del Boca meses atrás en Intrusos. La actriz y productora además aseguró que 10 de los 36 millones de pesos fueron destinados a pagar impuestos.

Las claves del fallo