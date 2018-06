Los gobernadores quieren que Vidal y Larreta se hagan cargo de Edesur, Edenor y Aysa

La intención es que durante el debate por el Presupuesto 2019 la provincia y la ciudad de Buenos Aires se hagan cargo no sólo de algunas obras sino también de los subsidios.

El debate por el Presupuesto 2019 se encuentra envuelto en varias polémicas. Con el objetivo de reducir el déficit, y para cumplir además con las condiciones del préstamo stand by de U$D 50.000 millones que otorgó el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Casa Rosada buscará profundizar al ajuste en las cuentas públicas con las transferencias de ciertos servicios a las provincias. Los gobernadores ya tienen una respuesta: avanzarán con un proyecto del jefe de la bancada peronista, Miguel Ángel Pichetto, que le traería un dolor de cabeza a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Se trata de la transferencia del control y las competencias de Edenor, Edesur y Aysa a las mencionadas jurisdicciones, lo que implicaría que cada una de ellas tuviera que hacerse cargo no sólo de las obras proyectadas para 2019, que en la provincia de Buenos Aires se encuentran en el margen de los $21.000 millones, sino también del 20% de subsidio que aún queda en las tarifas. "Hubo un consenso entre los gobernadores para impulsar esa cuestión particular en el debate del Presupuesto. El Gobierno a va a tener que demostrar si quiere tener un país federal realmente o privilegiar a los mismos de siempre", le dijo a Big Bang una fuente que participó de las negociaciones.

Se trata, en principio, de uno de los primeros acuerdos a los que habrían llegado el grupo de gobernadores peronistas que suelen mantener un dialogo fluido en los últimos meses y dentro de los que se destacan el de Córdoba, Juan Schiaretti, el de Salta, Juan Manuel Urtubey, el de Entre Ríos, Gustavo Bourdet, y el de San Juan, Sergio Uñac,

En el entorno del presidente Mauricio Macri sostienen que el jefe de Estado esta dispuesto a dar esa discusión, sobre la cual además se refirió hace algunas semanas en Salta. Sin embargo, el presidente aún está algo enojado por cómo jugaron los gobernadores con la ley que buscaba frenar los aumentos tarifarios de este año para llevar el precio a noviembre de 2017.

Mientras tanto los ministros de Vidal y de Rodríguez Larreta ya mostraron preocupación sobre todo por la cuestión financiera. Ese tema fue uno de los puntos claves en uno de los últimos encuentro entre ambos, en la parrila La Brigada, en el barrio porteño de San Telmo. En el caso de la gobernadora, solamente la partida en obras de Aysa representa el 30% de la totalidad del Fondo del Conurbano, unos $65.000 millones, asignados para el año que viene. A eso hay que sumarle el pago de los subsidios a las tarifas.

Con el último aumento que hubo durante este año, el AMBA y la Ciudad se quedaron sin subsidios diferenciales y se ubicaron dentro del 20% de la boleta, que es la media nacional. El año que viene y de acuerdo a los planes originales que tenía el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, la intención del Gobierno era llegar a la tarifa plena, es decir, eliminar por completo los subsidios. "Si se transfieren las competencias quiere decir que nos tenemos que hacer cargo de los subsidios en 2019, y no hay presupuesto que aguante eso", analizó una fuente gubernamental de la Ciudad. En la provincia prefieren esperar a tener algunas más precisos al respecto debido a que formalmente no recibieron ninguna respuesta aún.