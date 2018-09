1 /11 Lujos, spa y minimalismo: cuánto cuesta la suite de Macri y Juliana Awada en Nueva York Lujos, spa y minimalismo: cuánto cuesta la suite de Macri y Juliana Awada en Nueva York Lujos, spa y minimalismo: cuánto cuesta la suite de Macri y Juliana Awada en Nueva York Lujos, spa y minimalismo: cuánto cuesta la suite de Macri y Juliana Awada en Nueva York Lujos, spa y minimalismo: cuánto cuesta la suite de Macri y Juliana Awada en Nueva York Lujos, spa y minimalismo: cuánto cuesta la suite de Macri y Juliana Awada en Nueva York Lujos, spa y minimalismo: cuánto cuesta la suite de Macri y Juliana Awada en Nueva York Lujos, spa y minimalismo: cuánto cuesta la suite de Macri y Juliana Awada en Nueva York Lujos, spa y minimalismo: cuánto cuesta la suite de Macri y Juliana Awada en Nueva York Lujos, spa y minimalismo: cuánto cuesta la suite de Macri y Juliana Awada en Nueva York Lujos, spa y minimalismo: cuánto cuesta la suite de Macri y Juliana Awada en Nueva York

Mauricio Macri y Juliana Awada partieron el sábado por la noche rumbo a la ciudad de Nueva York, en donde el presidente no sólo dará un discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas, sino que también buscará reunirse con los principales inversores internacionales y cenará con su amigo-aliado Donald Trump.

Juliana Awada y Mauricio Macri permanecerán hasta el miércoles en Nueva York.

El matrimonio presidencial llegó a las 7.30 de la mañana del domingo al aeropuerto de Taterboro de New Jersey, ubicado a 19 kilómetros de Manhattan. Fueron acompañados por el canciller, Jorge Feurie; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo y el portavoz, Iván Pavlovsky. Después de la breve recepción encabezada por el embajador argentino en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa, todos partieron rumbo al hotel. Más tarde llegó Nicolás Dujovne, quien viajó en un vuelo de línea.

La suite en la que se hospeda el matrimonio presidencial cuesta 32.956 pesos la noche.

Se trata del exclusivo Laghman, ubicado frente a la Quinta Avenida. Macri y Awada se instalaron en la suite superior, cuyo valor por noche es de 32.956 pesos. Eso sí: no sólo tienen una de las mejores vistas de la ciudad, sino que además cuentan con 36 metros cuadrados con un coqueto diseño minimalista y un baño impresionante.

Al Fiori, el lujoso restó del hotel en el que un capuchino cuesta más de 300 pesos.

El matrimonio presidencial se hospedará ahí tres noches, por lo cual el monto total a pagar será de $98.868. La cifra toma más dimensión si se la compara, por ejemplo, con el haber mínimo jubilatorio, que en septiembre alcanzó los escasos $8637. Es decir: el equivalente a 11.44 jubilaciones mínimas.

La vista del baño de la suite superior en la que se alojan Macri y Awada.

Los lujos no se limitan a la suite. Además de un centro de Spa, el restó del hotel es uno de los más reconocidos de la ciudad. Eso sí: comer ahí con un salario pesificado resulta casi imposible para la mayoría de los argentinos. Tomarse un cappuchino, por ejemplo, cuesta nada menos que $302.

Un desayuno simple cotiza $982.8 e incluye un huevo duro, un yogurt, fruta, un café y un jugo. Aunque, si hay hambre, por $1.247 se puede acceder al menú continental que suma a su oferta huevo duro, tostadas, frutas de estación, jamón, café y un jugo-. Los almuerzos también son costosos. Hay tres opciones: dos platos ($1892), tres ($2584) y cinco platos ($3230). La carta ofrece sopas, langosta, pastas, ensaladas y especialidades a la parrilla; aunque todo con un toque gourmet.

El matrimonio presidencial se quedará tres noches en la Gran Manzana.

Macri comenzará el lunes su gira con una agenda apretada y, por suerte para las arcas nacionales, alejado del coqueto restó: a las ocho de la mañana desayunará en el Financial Times. Luego mantendrá reuniones hasta el mediodía con el Grupo Bloomberg y almorzará con empresarios. Por la tarde participará de un evento organizado por el Council of The Americas y de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

El restó en el que un almuerzo puede costar hasta $3230.

El martes, participara desde las ocho de la mañana de la Apertura del Debate General del 73° período de sesiones de la ONU, donde se espera que hable cerca de las 16.15. Cerca del mediodía, almorzará con el secretario general de las Naciones Unidas. Cerca de la siete de la tarde, Macri tachará su última reunión: la recepción que ofrecerá Donald Trump a los Jefes de Estado de la Asamblea.