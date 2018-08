Pedirán que se reabra la causa contra CFK por enriquecimiento ilícito

Como consecuencia de las declaraciones del ex juez Oyarbide, Margarita Stolbizer y su abogada Silvana Martínez buscarán que se considere como "cosa juzgada irrita" el accionar del ex magistrado que sobreseyó en tiempo récord al matrimonio Kirchner.

La declaración del ex juez federal Norbeto Oyarbide sobre cómo fue apretado para fallar en favor de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito que cerró de forma exprés ya generó un primer impacto judicial: en las próximas horas se buscará que se reabra dicha causa.

La presentación será realizada por la ex diputada nacional y líder del GEN, Margarita Stolbizer, junto con su abogada Silvina Martínez, para que se considere dentro del marco de la “cosa juzgada irrita” el accionar del magistrado en dicha causa, que se cerró en 2009 y que no fue apelada en ninguna instancia, para que se vuelva a investigar debido a que el propio juez admitió las irregularidades.

El ex juez federal Norberto Oyarbide quedó en la mira de la Justicia.

La acción de nulidad por cosa juzgada írrita es un proceso judicial cuyo objeto consiste en dejar sin efecto una sentencia firme cuando se verifican ciertas situaciones contrarias al principio preámbular de “afianzar la justicia”. Es decir, que si se deja constancia de que el juez que intervino, en este caso Oyarbide, tuvo un interés más allá de resolver el delito se puede volver a pedir que se revea su accionar aún cuando haya proscripto.

La ex presidenta y actual senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, podría volver a ser juzgada por enriquecimiento ilícito.

Oyarbide cuando salió del despacho del juzgado de Claudio Bonadio, que investiga la causa por los cuadernos del chófer del ex número dos del ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, Oscar Centeno, manifestó: "se van a enterar quiénes me apretaron el cogote para sacar las causas de los Kirchner". En dichas anotaciones Centeno dejó sentadas una serie de reuniones entre el ex funcionario judicial, Baratta y el ex ministro Julio De Vido en donde les habría adelantado fallos y algunas otras decisiones judiciales.