Pelea en el clan: Máximo Menem acusó a Zulemita de no poder ver a su padre y él la defendió

Todo comenzó cuando Máximo Menem, el hijo del ex presidente Carlos Menem y la ex modelo y conductora chilena Cecilia Bolocco, utilizó las redes sociales para denunciar que su media hermana, Zulemita, le impide tener cualquier tipo de contacto con su papá: “Zulema Menem es la única forma que yo pueda hablar con él y ella me bloqueó de todos los medios”.

Máximo Menem pidió a sus seguidores que dejen de insultarlo.

El joven de 14 años utilizó su cuenta de Instagram para asegurar que Zulemita entorpece la relación con su padre. “No debería estar contando esto, pero no hay otra forma de que la gente se entere de lo que en verdad está pasando. Mi papá vive en Argentina y es muy difícil comunicarme con él. Zulema Menem es la única forma y ella me bloqueó de todos los medios”, escribió.

Según el hijo del ex Presidente, los custodios de su papá “tienen la orden de no contestarme, ya supongo de quién será esa orden y los teléfonos de la casa están bloqueados para cuando yo llame. Esto me da mucha pena porque además mi papá no sabe que esto está pasando. Esto lleva pasando años”, aseguró el adolescente en sus redes sociales.

El descargo de Máximo Menem.

Cabe recordar que Máximo Menem, que nació el 19 de noviembre de 2003, usó su perfil en enero de este año para pedirle a los argentinos que dejen de insultarlo por el accionar del su padre. “No tengo nada que ver con mi papá, con suerte hablo con él y no sé en qué problema esté metido. Pero no tiene nada que ver conmigo, y créanme no me puede importar menos", escribió.

El joven de 14 años ya había hablado de su padre.

Lo cierto es que este miércoles, Carlos Menem tomó la palabra, defendió a su hija y desmintió a su hijo asegurando que su ex pareja, Cecilia Bolocco, está detrás del polémico mensaje. “Desmiento totalmente el lamentable mensaje de Máximo Menem que mi hija Zulemita es responsable de esta situación. Hago responsable a la sra Cecilia Bolocco por no traer a mi hijo hace dos años”, advirtió.

Desmiento totalmente el lamentable mensaje de Maximo Menem que mi hija @zulemitamenem es responsable de esta situación. Hago responsable a la sra @CeciliaBoloccoF por no traer a mi hijo hace 2 años. Las puertas de mi casa están abiertas para mi hijo no para @CeciliaBoloccoF — Carlos Saul Menem (@CarlosMenem_LR) 16 de mayo de 2018

Al final de su descargo, el ex Presidente remarcó que las puertas de su casa están abiertas para su hijo, aunque aclaró, sin embargo, que Bolocco tiene prohibida la entrada a la misma. Según había contado Zulemita, el conflicto se originó en 2012, cuando la chilena maltrató a su hijo Luca. Desde aquel episodio, el ex presidente le prohibió la entrada a su casa.