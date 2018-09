Se hizo justicia: la novia de Cobos no asumirá en el cargo como secretaria de la Cámara en Mendoza

Natalia Obon había sido designada pero tras la polémica, en una carta anunció que no aceptará el nombramiento.

Finalmente Natalia Obon, la novia del senador radical Julio Cobos, rechazó la designación como secretaria de un tribunal federal en la provincia de Mendoza, en un nombramiento que despertó una fuerte polémica ya que no cuenta con la suficiente experiencia para desempeñarse en un puesto jerárquico en el Poder Judicial.

La habilitación del cargo llevaba la firma del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y despertó un fuerte rechazo y duras críticas ya Obon se recibió hace menos de un año como abogada en la modalidad a distancia de la Universidad del Siglo XXI, por lo que no contaba con la suficiente experiencia para ocupar un cargo de esas características.

Cobos, junto a Natalia Obon, su novia.

En una carta, Obon expresó que fue un “verdadero honor” que la consideren para “tan prestigioso cargo en la recientemente conformada Cámara de Apelaciones Federal de Mendoza”. “Sé que cumplo con los requisitos establecidos, que tengo la capacidad y las ganas para desempeñarlo correctamente, pero también entiendo que se ha generado un manto de dudas sobre mis condiciones y sobre mi pareja, algo que no quiero ni puedo permitir, por lo que he decidido declinar y no aplicar al mismo”, agregó la pareja de Cobos.

El caso despertó múltiples críticas por varias razones. Tal vez lo más llamativo fue que ayer la Corte Suprema desligó a Lorenzetti del episodio y aseguró que la firma de la resolución no llevaba nombre y que fue realizada por pedido de los tribunales mendocinos, que aun no habían estipulado quién sería la persona a la que contratarían. Es decir: se firmó un nombramiento sin tener el nombre de quien sería designada.

De hecho, en la resolución que lleva la firma de Lorenzetti, del 11 de septiembre, no figura el nombre de Obon. Por el contrario, se habla del “contrato de un agente con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de secretario de cámara, para desempeñarse en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza”.

Con 40 años, Obon se recibió hace menos de un año como abogada, luego de haber pasado por la carrera de Nutrición, y no tiene experiencia en el mundo de la Justicia. El puesto en el que había sido designada la haría beneficiaria de un sueldo superior a los $100 mil.