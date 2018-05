Sueños Compartidos: la Cámara Federal procesó a Hebe de Bonafini y a Julio De Vido

La Cámara Federal porteña confirmó las acusaciones contra la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" en la causa donde se investiga el desvío de fondos en la fundación Sueños Compartidos.

La decisión involucra además los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, al ex secretario de Obras Públicas José López y al ex subsecretario de ese área Abel Fatala. Por otra parte, fue revocada la falta de mérito del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

La Cámara Federal confirmó, además, el embargo de bienes por 250 millones de pesos a cada uno. Según los camaristas, Bonafini "conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que ella misma había instituido". Para los camarista Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, Hebe “al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución y autorizando indebidamente la tercerización a la empresa Meldorek S.A. de los servicios que habían sido contratados directamente a la Fundación"