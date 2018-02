“El Rifle” Varela, luego de su salida de Clarín: “Me trataron de loco, no volvería a TN"

Luego de aparecer durante 16 años en las pantallas de TN y Canal 13, Juan Manuel “El Rifle” Varela decidió cambiar de aire y renunció al Grupo Clarín.

Guiado por el deseo de “progresar” en su carrera, aquella que comenzó como pasante el 21 de diciembre de 2001, el periodista deportivo había sorprendido el año pasado al anunciar su salida de todos los ciclos en los que participaba.

El Rifle Varela renunció el año pasado al Grupo Clarín.

Si bien en un principio aseguró que no hubo ningún tipo peleas o conflictos ocultos que motivarán su salida, “El Rifle” Varela volvió a referirse a su salida de TN Central, TN de noche, TN Extremo, Telenoche y En síntesis, y aclaró que sufrió todo tipo de destrato por parte de sus compañeros.

“Me trataron de loco, de egocéntrico, de que me sentía más grande que el canal. Lo tuve que trabajar muchísimo con una psicóloga, es una decisión que me hace muy feliz y que tomé con el corazón”, disparó durante una entrevista con Moskita Muerta, por la Radio la Once Diez.

En ese marco, El Rifle señaló que tanto él como los directivos del canal iban en sentidos opuestos y aseguró que estaba perdiendo prestigio en sus esporádicas participaciones. “Si yo no consiguiera trabajo en la tele y me llamaran de TN no volvería, sería como involucionar. Sentía que no estaba creciendo en el canal, ni ganando prestigio", explicó.

Por otra parte, el periodista disparó contra aquellos ex compañeros que lo cuestionaron y aseguraron que renunciaba al Grupo Clarín porque tenía otras ofertas. “Algunos ya me ponían conductor de otro noticiero y otros decían que me había peleado con compañeros, pero el tiempo demostró que yo decía la verdad: que me iba porque no estaba siendo feliz”, dijo.

El Rifle se despidió de la pantalla chica en diciembre de 2017.

Y agregó: “Dije que si volvía a la televisión iba a ser en marzo. Es febrero y todavía no estoy en televisión, el tiempo demostró la verdad y demostró cuáles son los periodistas que mienten”. A su vez, aseguró que su plan es alejarse del rol de periodista deportivo una vez concluido el Mundial.

“A un año del Mundial no podría dejar lo deportivo pero me gustaría hacer algo informativo o de entretenimientos”, detalló. Por último, Varela opinó sobre el despido de Santo Biasatti y aseguró que en su momento pidió tener un espacio con el ex conductor de Telenoche, pero se lo negaron.

“Él tiene un cariño especial conmigo y yo hacia él. Es más, yo pedí muchas veces tener más cosas con él y no me dejaban. Yo lo disfrutaba mucho. Al otro día que se enteró de mi salida seguimos hablando y me dijo: ‘Igual usted no es el único que se va, va a haber novedades’. Y yo pensé: ‘Este se va a la mierda'”, reveló y aseguró que no cree que Biasatti abandone el periodismo.