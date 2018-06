El extraño "manifiesto" futbolero de Alex Caniggia: "A la Selección se la apoya, y si no, me comen la polla"

Claudio Paul Caniggia, el "Pájaro", el "Dios del viento" no pudo darle un título a la Selección, pero sí algunas alegrías. Baste recordar los fulminantes encuentros con Diego Maradona ante Brasil (Mundial 90) y Nigeria (Mundial 94) que derivaron en sendos goles argentinos. Alex Caniggia, el hijo del Pájaro, no se dedica al fútbol, sino a... eso que hace él, mezcla de (ponele) música, performance y actividad intensa en las redes sociales. Sin embargo, el Pajarito decidió editorializar tras la derrota de ayer ante Croacia, y lo hizo como si fuera un futbolista hecho y derecho. "No jugaron al fútbol en su vida, no saben nada y opinan al pedo", cuestionó el hermano de Charlotte. "Si eras un gordo de mierda que te hacían bullying en el colegio y trabajás en un canal de deportes, no opinás", continuó. Y finalizó con una incursión en el verso rimado. Lo más curioso es que Alex se manda semejante arenga... ¡vestido con una camiseta de Islandia! En fin, así las cosas.

Decime que esto es una joda... pic.twitter.com/G9zY3Gij4X — Julián Rodrigo León (@julianrleon) 22 de junio de 2018