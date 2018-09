Fede Bal le reprochó a Laurita su romance con Nicolás Cabré: "¿Se te acabó el amor?"

A finales de mayo, Laura Fernández y Federico Bal confirmaron su separación y, según dijo la rubia, el distanciamiento era definitivo. SI bien ninguno de los dos quiso aclarar los motivos de la pelea, algunos rumores indicaban que había una tercera persona en discordia. Algo que en definitiva fue desmentido en tiempo record por el ex tortolitos del Bailando. ¿El tiempo el dio la razón a Fede?

Federico Bal y Laurita Fernández se separaron en mayo.

Lo cierto es que en plena separación, y hasta semanas antes de la misma, comenzó a correr el rumor de affaire entre Laurita y Nicolás Cabré, por ese entonces compañeros en Sugar. La actriz y conductora radial desmintió estas versiones, asegurando que estaba en pareja. Pero la lista de famosas que tuvieron un vínculo sentimental con Cabré salieron a flote.

El tiempo pasó y si bien todavía el hijo de Carmen Barbieri sigue soltero, Laurita optó por volver a darle una oportunidad al amor en los brazos de Nicolás Cabré. Según contó la actual jurado de Showmatch, el amor surgió después de que Sugar terminara su temporada. "No me esperaba hoy sentirme bien. No esperaba sentirme de esta manera. No busqué nada”, contó.

La bailarina contó que afortunadamente la pareja está muy bien.

Pero al parecer, Fede Bal todavía sigue buscando consuelo desde que se separó de la bailarina y le hizo saber a Laurita su tristeza tras la confirmación del romance con Cabré. Según revelaron en Los Ángeles a la Mañana, el actor le mandó un duro mensaje a su ex novia pidiéndole explicaciones.

“Este martes, cuando se dio a conocer el romance de Laurita y Cabré, tipo 3 de la madrugada, Fede Bal le escribió a Laurita porque se había enterado por las redes. Y le preguntó si tan rápido se le había acabado el amor y si alguna vez lo amó”, detalló Ángel de Brito.

Al enviarle el mensaje, el ex campeón del Bailando se dio cuenta que Laurita lo había eliminado de sus contactos al notar que ya no le aparecía la foto de la rubia en WhatsApp. “No quiere saber más nada Laurita”, señaló el periodista de espectáculos. Más tarde, Bal habló del romance entre su ex y el protagonista de Mi hermano es un clon y aseguró que “no le sorprendió” la noticia.

Con mucha ironía y visiblemente molesto, el hijo de Carmen sentenció: “No me sorprendió, pero le deseo lo mejor. Hasta hacen una buena y linda pareja. Siempre le deseo lo mejor a ella, porque me dio muchas cosas y muchísimo amor. Le deseo que la quieran bien, que tenga una carrera hermosa y que triunfe en el amor. Yo estoy solo y estoy bien así”.