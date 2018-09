Grave: Esmeralda Mitre relativizó sus dichos sobre el Holocausto y aparecen chats que ponen en duda el supuesto acoso

Nuevamente Esmeralda Mitre generó molestia y enojo en la comunidad judía. En sus últimas apariciones mediáticas volvió a referirse a los dichos en los que puso en duda cuántas fueron las personas asesinas durante el Holocausto.

En medio de una de las peleas que mantuvo Esmeralda con Yanina Latorre en el programa Los Ángeles de la Mañana habló y volvió a tambalear en sus conceptos. "Renunció [Ariel Cohen Sabban, el ex presidente de la DAIA] porque me acosó y me extorsionó, pero mis dichos si lo leés no tienen nada...Él renunció, la institución pidió hizo un acto para pedir perdón y pidieron que renuncie toda la cúpula pero van a esperar a las elecciones. Yo no quise ir a juicio, porque prefiero mi paz", sostuvo.

También, si se revisa un poco más atrás, en el programa de Mirtha Legrand también justificó sus palabras. "No es un pensamiento propio, creo que aprovecharon, por las envidias, lo que vivimos en esta profesión. Quisieron aprovechar para cortarme la cabeza", aseguró.

Recordemos que su polémica expresión se dió en medio de una entrevista brindada a Infobae. Se trató de un intentó de aclaración de otra polémica frase de su ex pareja, Darío Lopérfido, sobre el número de los desaparecidos durante la última dictadura militar, en tanto Lopérfido sostiene que los desaparecidos no fueron 30 mil sino, a lo sumo, 8 mil. En ese contexto, justificando a su ex esposo, Mitre afirmó: "Es como pasó con el Holocausto, dijeron que eran 6 millones pero quizá no fueron tantos". Esa frase disparó un conflicto que se sostiene en el tiempo.

Frente al repudio que generó su frase, la actriz pidió disculpas, pero no cumplió con lo que prometió respecto de instruirse sobre los crímenes del nazismo y no concurrió a visitar el Museo del Holocausto, pese a que sus autoridades la habían invitado expresamente.

Esmeralda Mitre concurrió entonces a la sede de la DAIA para reunirse con las autoridades y a la salida del encuentro señaló ante los medios: "Luego de una durísima reunión llegamos a la conclusión de que me comprometo a cada día tratar de instruirme más acerca de todo lo que pasó".

Mitre volvió a generar polémica.

Pero su discurso duró poco y su denuncia de abuso hizo que pasaran a segundo plano sus dichos sobre el Holocausto. Mitre aseguró que el presidente de la DAIA, hasta ese momento, Ariel Cohen Sabban le pidió que prefería hablar a solas en su casa. El encuentro se concretó y allí fue cuando ocurrió el acoso que actriz detalló en los medios, pese a que no quiso realizar la denuncia ante la Justicia.

LA DENUNCIA DE MITRE Y EL CHAT TELEFÓNICO

"Me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca. Le digo 'te tenés que ir' y me dice 'no, por favor, por favor' y se pone nervioso. Entra como en una crisis", relató Mitre sobre lo ocurrido en su casa. Luego de la acusación mediática, la actriz aseguró que Cohen Sabban le pidió ir al Museo del Holocausto de Israel como parte de su pedido de disculpas pero con presencia de los medios, pese a que ella se negó.

No cumplió de ninguna forma, ni con la prensa ni sin ella, ni en el Museo del Holocausto de Buenos Aires ni en el de Israel ni en ningún otro, y todo parece indicar que no lo tiene entre sus planes.

Según aseguró no cuenta con el dinero para realizar el viaje debido a la actual división de bienes que realiza por su separación.

Ante la exposición del tema, Cohen Sabban renunció a su cargo, y Mitre continuó su descargo en los medios. Pese a los meses pasados y su aparición en el Bailando, la rubia reflotó el tema y ahora, como si fuera poco, Sergio Burstein, dirigente de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA, compartió en sus redes sociales parte de la conversación que mantuvo Esmeralda, días después del hecho que denunció con Cohen Sabban y puso en duda nuevamente lo denunciado.

"Aparentemente no todo es como lo quiso hacer ver Esmeralda Mitre, creo que hay algo que no cierra en su relato luego de su repudiable banalización del Holocausto", escribió Sergio Burstein. A sus sospechas sumó en su cuenta de Facebook la captura de una parte del chat al que hace referencia.

Parte del Chat que mantuvo Esmeralda con Cohen Sabban.

El hecho que denunció Esmeralda Mitre ocurrió el 16 de abril y esta conversación se realizó el 26 de abril. Es decir que esa charla ocurrió 10 días después de la situación que la joven definió como acoso. Y eso es lo que le llama la atención a Burstein. "Yo lo tenía en el olvido, pero hoy me llegó una captura de pantalla en la que, he emitido opción, lo que transforma al lobo en oveja y a la oveja en lobo", expresó.

"Esto me llega a una conclusión, es decir, si yo tengo un problema con una persona, denuncio públicamente y la misma persona que tuvo un intento de abuso sexual y luego le sigo pidiendo que me siga acompañando, algo no me cierra. Esto se trató como un chusmerío, como un tema de farándula, cuando acá hubo una negación de 6 millones de judios masacrados y una historia que no terminó y que esta persona Esmeralda Mitre no pisó el Museo del Holocausto y la DAIA no hizo nada para que cumpla. Tiene que hace lo que corresponde hacer", sostuvo en su programa radial.

BigBang accedió al total del chat . Llos números que intervienen corresponden al celular de la actriz y al del ex presidente de la DAIA. A su vez, deja expuesta una situación que le costó un cargo a una persona, ofendió y lastimó a una comunidad religiosa que espera las disculpas como fueron prometidas y una actriz que es convocada al Bailando por un Sueño, convirtiéndose en una figura mediática más del montón. Y la verdad sigue esperando su turno para salir a la luz. Pronto habrá más novedades...