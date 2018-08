Teresa, la supermercadista china que es furor en Instagram: "Iría al Bailando si Tinelli me convoca"

Con miles de seguidores, hace meses se transformó en influencer subiendo videos con las "súper ofertas" del día que son furor en las redes. "No me gusta que muchos precios aumenten; quiero traer felicidad a mis clientes", dice en una entrevista con BigBang.

Tere, la supermercadista china que la pegó en Instagram.

Hace exactamente un año Teresa comenzó a subir fotos y videos en su cuenta de Instagram comentando las “súper ofertas” de El Remanso, el supermercado de Carapachay que abrió en 2017 y que hoy es un verdadero furor. Hoy se transformó en la supermercadista china más famosa del país, recibe propuestas de canjes e invitaciones a cenar y dice que aceptaría ir al Bailando si Marcelo Tinelli la convoca.

Comenzó relatando cuáles eran los productos que tenía en oferta. De galletitas a quesos, de bebidas a yogur, de fideos a papel higiénico. No importa la estética, no importa el maquillaje, no importa la iluminación, ni el encuadre ni la edición. Lo que verdaderamente le importa a Tere es el mensaje: las “súper ofertas”. Sus videos son cortos pero ya son una marca registrada. Además de mostrar productos, se saca selfies con los clientes, se muestra con los proveedores y baila con los empleados.

Gran admiradora de Susana Giménez, cuando en 2002 llegó a la Argentina con apenas 16 años, quiso utilizar el nombre de la diva en lugar de Chen Jian Feng, aunque finalmente optó por llamarse Teresa. Tiene dos hijos que viven con su mamá en China, con los que habla todos los días y viaja al país asiático una vez por año. Durante meses, acumuló seguidores en Instagram y hoy ya tiene más de 31 mil.

Tere, la dueña de El Remanso.

Lo curioso es que no sólo la siguen en la red social. Además de ponerle like a las fotos y videos, muchos van hasta el supermercado para conocerla y aprovechar para hacer una compra. Cuenta que desde que se hizo “famosa”, aumentó la cantidad de clientes, pero que además le llevan regalos.

“Siempre tengo ofertas. A mí no me gusta que muchos precios aumenten, a nadie. Antes es muy difícil conseguir una oferta buena, ahora muchas marcas me dejan un precio más barato, me ayuda mucho”, dice la supermercadista china en diálogo con BigBang, y agradece al medio por haber publicado sus videos por primera vez, en una nota del 19 de abril.

“Siempre hacía videos de ofertas, después de chistes, después con mi cajera, yo quiero traer felicidad para todos mis clientes”, cuenta Tere, que aclara que nunca se hubiera imaginado convertirse en “instagramer” o famosa. “Nunca pienso si voy a ir a la tele, fui a Sin Codificar, pero en realidad me gusta más hacer videos, soy una mujer normal”, dice, divertida.

Teresa, la dueña de El Remanso, el supermercado del que todos hablan en Instagram.

- Pero si Tinelli te llama para ir al Bailando, ¿irías?

(Baila y se ríe). No creo que me llame, pero sí, iría.