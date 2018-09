Terrible pelea a los gritos entre Yanina Latorre, Esmeralda Mitre y Nequi Galotti: "¡Ridícula!"

Una vez más, Yanina Latorre fue la protagonista de un fuerte cruce con Esmeralda Mitre y Nequi Galotti. Todo comenzó a raíz de los chispazos entre ambas panelistas de LAM que se potenció gracias a la presencia de la hija de Bartolomé Mitre, director de La Nación.

Cabe recordar que tanto Esmeralda como la mujer de Diego Latorre tuvieron un intenso intercambio de palabras días atrás, luego de que Yanina acusara a la ex de Lopérfido de “dictadora”. "Así como Nequi me defendió, yo no voy a permitir y voy a hacer todo lo que tenga que hacer en este canal para que Nequi sea respetada”, disparó la actriz ante la atenta mirada de Yanina.

Yanina Latorre, una vez más enfrentada a Esmeralda Mitre.

Y continuó: “No me gusta que se falte el respeto, no lo tolero. No me gusta la mala educación. No se le dice 'concha seca', no se le dice que 'su marido es un dictador' y no se pide su cabeza en el trabajo. ¿Cuál es la idea de faltarle el respeto a una mujer tan digna?".

Cabe destacar que la mujer de Diego Latorre había discutido con Galotti, razón por la cual Esmeralda decidió defender a la mujer de su papá. "Tengo un padre enfermo y Nequi lo está cuidando todos los días. Está toda la familia sufriendo por su grave enfermedad”, advirtió.

Esmeralda Mitre volvió a atacar a Yanina.

Y agregó: “Una persona acá está todo el tiempo diciéndole 'concha seca' y pidiendo su cabeza en el canal donde el dueño es el socio de mi padre. ¡Y se olvidan! Nequi tiene la humildad de no decirlo, por eso lo digo yo. Estoy muy dolida. No se la toca a Nequi, a mí no se me dice dictadora, a mi padre no se le dice dictador. No se le dice 'concha seca', que hasta me da vergüenza”.

A partir de ahí, Esmeralda comenzó a dirigirse exclusivamente a Yanina, tildándola de “ordinaria, vulgar y ridícula”. “Tiene poca autoestima y es tan inculta. Lo último que me importa es que no me conozca, pero eso habla de su brutalidad. Porque, francamente, no conocer mi trabajo significa que no fue al teatro en su puta vida y que no tiene ni idea de quiénes son los directores”.

Y continuó: “A Nequi no le decís eso, ni voy a permitir que pidas su cabeza en el canal del socio de mi padre en Papel Prensa. Porque si tenés dignidad, por lo menos respetás a tus jefes. Ella (por Yanina) cree que los cámaras la aman y no la aman nada, porque hablan conmigo y se ríen de ella. Me insultó, ensució a mi familia y se metió con temas muy graves”.

Según Esmeralda, durante los últimos 12 años fue perseguida por el kirchnerismo, por temas que involucraron a Héctor Magnetto y a su padre, Bartolomé Mitre. “Se mete en una situación que no tiene ni idea. Y a ella (por Nequi) no le dice 'concha seca'. Porque ella no sé qué es, pero es mucho peor que todos", sentenció la participante del Bailando.

Acto seguido, Yanina tomó la palabra y disparó: “Punto uno, en este programa no dije nada y no pedí la cabeza". A lo que Galotti le respondió: "La pediste, dijiste que calentaba la silla". De esta manera, se armó un intenso ida y vuelta entre las tres protagonistas ante la atenta mirada de Ángel de Brito, quien decidió no intervenir en la discusión.

El intenso ida y vuelta

Esmeralda: “¿Vos para qué servís? ¿Para odiar a la gente? Para odiarme a mí, para odiar a Nequi Galotti, para odiar a Maru Botana. Cuando entré odiabas a alguien más. Dijiste que yo odiaba a Nequi Galotti, y si vos tuviste un problema en tu infancia y odiaste a tu madrastra o la mujer que robó a tu padre, no sé cómo es tu cuento, arreglá tus temas y no proyectes”.

Yanina: “Yo no la odio a Nequi y no pedí su cabeza porque tampoco tengo poder para hacerlo. Yo en Twitter público lo que quiero porque vivo en democracia. No me gusta como panelista y tengo derecho a decirlo. Lo de `concha seca´ lo voy a seguir diciendo porque es algo que también me lo digo a mi misma, y acá nunca expresé eso”.

Nequi: “Vos acá lo dijiste, hablaste de `una familia de dictadores`. Y quiero decir que tanto él como Magnetto han sido sobreseídos por la Justicia en todas las instancias y quedó demostrado que los dos fueron víctimas de una campaña política.

Yanina: “Yo nunca dije nada de tu marido acá; esa fue Nancy Pazos. Y ahora no voy a entrar en el juego psicopático de ustedes dos, que quieren convencerme de que dije lo que no dije”.

Nequi: “Si pensás que estoy `seca` es por cumplir con mis deberes, mi promesa y mi amor matrimonial, tanto en la salud y en la enfermedad. Me mandan 200 mil tuits y la gente me cuenta que en el programa de Marcelo Polino dijiste todo lo que estaba repitiendo Esmeralda”.

Yanina: “En el programa de Marcelo Polino no dije `concha seca` ni hablé de tu marido. Traeme el tape. No acuses sin saber. Te lo digo de verdad. Y no te victimices porque no te queda bien. Yo a vos te conozco. Y no voy a contar lo que me dijiste en camarines”.

Nequi: "Creo que la dignidad pasa por el respeto a uno mismo y el respeto al otro. Sentí que ha pedido mi cabeza. Me trataron de 'calienta silla' diciendo que no traigo nada a la producción. Yo no tengo ningún contrato que diga que tengo que traer una primicia, y las veces que tuve cosas, no necesité contárselas a todos porque se las he mandando a Ángel directamente”.

Por último, Esmeralda apuntó una vez más contra Yanina y cerró: "La vida se encarga de todo, de que te vuelva toda la maldad que hacés, así que tené cuidado".