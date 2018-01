ARA San Juan: la querella le pidió a la jueza que indague a los ex jefes de la Armada

La Jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, a cargo de la investigación sobre la desaparición del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes, retomará el curso de la causa el lunes 8 de enero tras un breve receso debido a un compromiso familiar.

Además de continuar con la clasificación de los documentos enviados por la Armada, Yáñez citará a declarar a diversos testigos, entre los que se encuentran operarios que trabajaron en la reparación del submarino, familiares, funcionarios de la Armada y ex tripulantes del buque.

Yáñez, la jueza a cargo de la causa por la desaparición del ARA San Juan.

Los primeros en la lista son los tripulantes Juan Gabriel Viana y Humberto René Vilte, quienes se bajaron de la nave en Ushuaia días antes de que el ARA San Juan emprendiera el trágico viaje hacia Mar del Plata. El primero abandonó la embarcación por una capacitación en Perú, mientras que el segundo lo hizo por una cuestión familiar. BigBang reveló semanas atrás, un audio en el que Viana aseguró que antes de zarpar, la nave sufrió la quema de un bobinado de un interruptor, problema que debió ser subsanado por la tripulación sin ningún tipo de asistencia técnica ante la falta de elementos en Tierra del Fuego.

La querella compuesta por familiares del submarino planteó que la prioridad es determinar en qué condiciones se encontraba la nave luego de zarpar de Mar del Plata hacia Tierra del Fuego, y determinar qué ocurrió durante el periplo.

Al mismo tiempo, los familiares buscan que la Jueza llame a indagatoria a tres cabecillas de la Armada cuyo testimonio podría ser clave para determinar el estado de mantención de la unidad. Se trata del desplazado ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, además del relevado comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide y el ex contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien estaba a cargo de Adiestramiento y Alistamiento de la fuerza.

Srur ex jefe de la Armada Argentina.

“Yáñez apoya este pedido, pero primero debemos formular bien la acusación. Puede ser homicidio culposo como incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras, aunque para señalar a alguien se necesitan pruebas materiales concretas”, le dijo a BigBang uno integrante de una de las familias que sigue de cerca el caso.

Aunque la empresa no asoma sencilla, la querella quiere que los tres jefes de la Armada sean imputados por homicidio con dolo eventual. Sustentan su pedido en que se trata de funcionarios públicos cuya idoneidad se vio alterada por el episodio del ARA San Juan. A su vez, sostienen que todos ellos conocían el informe de la Auditoría General de la Armada, que indica que la nave no estaba en condiciones de navegar. Por lo tanto entienden que al permitir la zarpada, se produjo una acción criminal. “Conocen como pocos cuál era el verdadero estado de la nave, sino se les presiona un poco no van a hablar”, explicaron a este medio.

Para que esto ocurra, la Jueza debe dar luz verde al pedido, encontrar una acusación contundente y llamar a indagatoria a los marinos, quienes ya preparan una buena defensa: dos de ellos contrataron al reconocido abogado Manuel Romero Victorica, letrado de las hijas de Alberto Nisman.

Como si fuera poco, la creación de la Comisión Investigadora que obtuvo el apoyo de Senadores y Diputados antes de fin de año avanza a paso lento. Muchos de los legisladores se encuentran en sus provincias y no cumplieron con la promesa de dar forma a la comisión que realizará una investigación paralela para intentar determinar los motivos del trágico final del ARA San Juan y sus 44 tripulantes.