Las filosas críticas de Diego a Sampaoli y su pronóstico para el Mundial de Rusia 2018

A pocos meses del comienzo del Mundial de Rusia, Diego Maradona brindó una entrevista para el programa televisivo En la Mira, del canal RT y ofreció una mirada pesimista sobre el posible desempeño de la Selección.

"No tengo muchas ilusiones para este Mundial para Argentina", disparó sin anestesia apuntando los cañones no hacia los jugadores sino hacia el director técnico Jorge Sampaoli.

"Vino con el laboratorio a Argentina como si nosotros estuviéramos en la edad de las flechas y sin embargo no obtuvo ningún resultado positivo", señaló Maradona sobre el santafesino. "Salvo el 3-0 con Ecuador, que sabíamos todos que no le podía hacer fuerza a Argentina porque jugó prácticamente con la Sub 20".

Para el "10" la solución está en "mirar para adelante, volver a nuestras raíces, volver a las inferiores". Y, en ese sentido, aseguró que sus inquietudes están puestas en "cómo se las van a arreglar" después del Mundial. "De dónde vamos a sacar chicos para ir a la Sub 15, 17 ó 20. Esto me tiene más preocupado", subrayó.

También contra Cristiano

Maradona también fue mordaz con Cristiano Ronaldo, quien luego de obtener su quinto Balón de Oro aseguró ser el mejor jugador de fútbol de la historia.

"Todo el mundo es dueño de decir lo que quiera. También de decir disparates", expresó Diego. "No creo que Ronaldo sea el mejor jugador de la historia. Pero lo respeto por la carrera que está haciendo".