Claves de la semana: la denuncia contra Darthés, más inflación y la pobreza más alta en una década

1.Thelma Fardín denunció que Darthés la violó cuando tenía 16 años: "Me penetró"

Thelma se animó a contar el duro momento que vivió en manos del actor.

El colectivo Actrices Argentinas realizó una conferencia de prensa en el Multiteatro para acompañar la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés por "abuso sexual con acceso carnal" durante una gira que hizo el elenco de la exitosa serie Patito Feo por Nicaragua en el año 2009.

"Tenía 16 años. Era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo ´mirá como me ponés´ haciéndome sentir su erección. Yo decía diciendo que no y me tiró en la cama, me corrió el shorcito y comenzó a practicarme sexo oral”, contó.

2. El senador Juan Carlos Marino fue denunciado por abuso sexual

Juan Carlos Marino, Senador de la Nación.

La denuncia fue presentada por una empleada del Senado de la Nación, Claudia Mabel Guebel, quien relató que al mes de comenzar a trabajar recibió mensajes por WhatsApp del legislador radical por La Pampa subidos de tono, alusivos al sexo. “Comencé a recibir mensajes a mi celular, que conservo, me decía ‘¿dónde estás?’, ‘preparate que voy para tu casa’, me enviaba videos alusivos al sexo”, contó.

“Una vez que nos encontramos solos directamente me tocó los pechos y me preguntó cuándo íbamos a tomar un café, me dijo que aguardara su llamado que en cualquier momento nos veíamos”, agregó. La denuncia quedó en manos del juzgado federal N° 5 y es investigada por el fiscal Federico Delgado.

3. La inflación de noviembre fue del 3,2 % y la anual trepa casi al 44 %

La inflación de noviembre fue del 3,2 %.

El Indec difundió el jueves el Índice de Precios al Consumidor de noviembre, que escaló un 3,2 por ciento, un poco más alta de la previsión que tenían las consultoras privadas y apenas por encima de lo que esperaban en la Casa Rosada. El total acumulado en 2018 es del 43,9 por ciento y se estima que finalizará el año con una inflación superior al 45, la más alta desde 1991.

4. El índice de pobreza llegó al 33,6% y es el más alto de los últimos diez años

El índice de pobreza es el más alto de los últimos diez años.

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA estimó que 13,6 millones de personas están bajo la línea de pobreza. Es el número más alto de la década y representa un aumento de cinco puntos por encima de los números de la Universidad respecto al informe anterior, cuando el número trepaba al 28,7 %. Estiman que 2,2 millones de personas cayeron en la pobreza en los últimos doce meses.

5. Darthés, tras la denuncia: “Nunca violé a nadie, ella se me insinuó y me quiso besar”

El actor se defendió de las acusaciones.

Luego de la denuncia que le hizo Thelma Fardín por “abuso sexual con acceso carnal” y a la espera de nuevas acusaciones que compliquen su situación judicial, Juan Darthés rompió el silencio y contó “su verdad” en diálogo con Mauro Viale.

“Ella golpeó la puerta de mi habitación porque quería cambiar la tarjeta porque no le funcionaba, yo la saqué de la habitación. Le dije ´¿estás loca? ¿qué te pasa?´. Le dije que tenía novio, que yo era un tipo grande, fui yo quien le dijo que mis hijos tenían la misma edad que ella. ¡Por Dios!", dijo el actor.

En esa línea, sostuvo que nunca violó ni acosó a nadie y agregó: "¿Cómo puedo hacer una cosa así? Thelma golpeó la puerta para decirme que no le funcionaba la llave, que quería llamar del teléfono mío para que le dieran otra. Ella se me insinuó, se me acercó, me quiso dar un beso".

6. El hermano de Macri se despegó de Franco, su padre: "Nunca pagué una coima, mi papá no sé"

Gianfranco Macri al salir de Comodoro Py.

Gianfranco Macri, hermano del presidente, presentó un escrito en el juzgado de Claudio Bonadio en el marco de la citación a indagatoria que recibió por una de las causas que se desprende de la investigación denominada como “cuadernos de la corrupción K”.

Al salir de los tribunales de Comodoro Py, sostuvo que él jamás pagó una coima, pero no que no puede responder por su padre, Franco Macri. “Nunca pagué una coima en mi vida, mi papá no sé. ¡Pregúntenle a él!", afirmó al salir del edificio en alusión a su padre, quien por motivos de salud manifestó, mediante sus abogados, que no se encuentra en condiciones de poder prestar declaración.

7. Boudou salió de la cárcel y apuntó al Gobierno por “operar en la Justicia”

Amado Boudou abandonó el penal de Ezeiza.

Amado Boudou fue excarcelado el miércoles tras pagar una caución de un millón de pesos. Recuperó su libertad, ya que la condena por defraudación al Estado en el caso Ciccone aún no está firme, según consideró el Tribunal Oral Federal N° 4 el martes. Debe tener una pulsera de control electrónico.

Anoche ofreció una entrevista en C5N en la que aseguró que el Gobierno “opera permanentemente en la Justicia”. Elexvicepresidente focalizó sus críticas en la situación económica: “Este es un Gobierno formado mayormente por empresarios que han buscado quedarse con Argentina”.

8. Detuvieron a Rodrigo Eguillor y fue trasladado de nuevo a la cárcel

El momento de la detención de Eguillor.

En la mañana del miércoles, Rodrigo Eguillor fue detenido nuevamente. El joven, que acumula al menos dos denuncias por abuso sexual, fue apresado por orden del juez Carlos Bruniard. La detención se concretó en el marco de la causa por abuso sexual que existe en su contra, iniciada el último 16 de noviembre.

La Justicia investiga a Eguillor por los delitos de privación ilegal de la libertad y abuso sexual a una joven de 22 años en un departamento del barrio porteño de San Telmo. Por ese motivo el juez Bruniard, a cargo de la causa, le prohibió salir del país. Bruniard también le dictó la restricción de acercamiento a la víctima.

9. Guillermo Barros Schelotto rechazó la propuesta de Angelici y no seguirá como técnico de Boca

Guillermo dejó de ser el DT de Boca.

Luego de la derrota ante el River de Marcelo Gallardo por la final de la Copa Libertadores, Guillermo Barros Schelotto rechazó la propuesta del presidente Daniel Angelici y dejó de ser el técnico de Boca. El "Mellizo" consideró que su ciclo está cumplido; que el desgaste con la dirigencia y el plantel también influyó; y que la posibilidad de una revancha con el clásico rival en la Copa, acaso la mayor motivación, depende de tantos factores que termina siendo remota. El máximo candidato, por ahora, es Miguel Ángel Russo, aunque la dirigencia xeneize baraja nombres de la talla de Alejandro Sabella, José Pekerman, Gustavo Alfaro y Martín Palermo, entre otros.

10. Una Vikinga suelta en Buenos Aires: El tour de "Lagertha" por la Ciudad

La actriz sigue de vacaciones por Buenos Aires.

Katheryn Winnick no perdió su tiempo y se embarcó en un raid por la ciudad con un solo objetivo: conocer los lugares más bellos de los barrios porteños. La actriz que le da vida a Lagertha, una de las protagonistas de la serie Vikingos, comió en diferentes lugares, visitó la Casa Rosada y caminó por las calles de San Telmo, La Boca y Retiro.

El jueves de la semana pasada por la noche, por ejemplo, a poco de su llegada brindó con un grupo de amigas en el bar Presidente, del barrio de Retiro. Si bien no pudo visitar el Cementerio de la Recoleta –uno de sus máximos deseos- por la gran cantidad de gente que esperaba por ingresar, se la observó por Caminito, se sacó una foto en Plaza de Mayo y aclaró en las redes: “¡Amo Buenos Aires!”.