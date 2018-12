Claves de la semana: la prisión preventiva para CFK y la denuncia contra el primo de Macri

1. Sandra Arroyo Salgado renunció a la querella en la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, renunció el viernes a la querella en la causa que investiga la muerte de su ex marido y padre de sus dos hijas, el fiscal especial del caso AMIA Alberto Nisman.

Según indicó en un comunicado, la decisión es "impostergable" y fue tomada en base a la necesidad de garantizar la protección y salvaguardar de su núcleo familiar luego de las amenazas que recibió y aún recibe por la investigación.

Arroyo Salgado renunció a la querella en la causa por la muerte de Alberto Nisman.

2. El fiscal Pollicita pidió la indagatoria de Aguad por avalar una quita del 99% en la deuda del Correo

El fiscal Gerardo Pollicita, que investiga la causa del Correo, le solicitó al juez Ariel Lijo que cite a indagatoria al ex ministro de Comunicaciones y actual titular de la cartera de Defensa, Oscar Aguad, por las supuestas irregularidades en el acuerdo del pago de deudas de Correo Argentino S.A al Estado Nacional en 2016.

Lo que se intenta descifrar en esta causa es el accionar de la administración de Mauricio Macri para condonarle una deuda millonaria a una empresa que es propiedad de su padre Franco.

Aguad negoció con los representantes del Correo Argentino un acuerdo por la deuda que tenía la empresa con el Estado.

3. La Cámara confirmó el procesamiento de CFK por la causa de los cuadernos

La Cámara Federal de Apelaciones confirmó en los últimos días el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en la causa de los cuadernos del ex chófer Oscar Centeno, en donde se detallan entregas de dinero por parte de diferentes empresarios a funcionarios de la administración kirchnerista.

A raíz de esto, la ex jefa de Estado utilizó las redes sociales para referirse a su procesamiento, y además de apuntar contra el juez Claudio Bonadio, aseguró también que esta medida es “a pedido y a medida de (Mauricio) Macri y Cambiemos” debido a la crisis económica del país.

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva para la ex presidenta.

4. Se aprobó la Ley Micaela: ahora los tres poderes estarán obligados a capacitarse con perspectiva de género

La Cámara de Senadores convirtió este miércoles en ley el proyecto que propone la creación de un "Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres", con el fin de que aquellos que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación accedan a una instrucción obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres.

El Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres fue bautizado como "Ley Micaela", en homenaje a la joven de 21 años asesinada en Gualeguay en abril de 2017.

El proyecto lleva el nombre de Micaela García.

5. La Corte Suprema falló a favor de los jubilados y el Gobierno ahora deberá pagarles mejor

La Corte Suprema falló a favor de actualizar los háberes jubilatorios en los juicios contra la ANSES con el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic) y no cómo quería el Gobierno que implicaba una reducción en el monto de las sentencias

Los magistrados Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y la vicepresidenta Elena Higthon de Nolasco votaron a favor de que se mantenga el sistema de actualización, mientras que el presidente Carlos Rosenkrantz lo hizo en contra.

Esto significa que el máximo tribunal del país sostuvo que es inconstitucional la disposición de la ANSES de este año que buscaba que todos los haberes, incluso los que fueron otorgados antes de la ley de reparación histórica, fueran actualizados con el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y no con el Isbic.

Los cinco miembros de la Corte Suprema.

6. Denunciaron al primo de Macri por irregularidades en la licitación del Paseo del Bajo

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, avanzó con una denuncia penal contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia, y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, por irregularidades en la licitación del Paseo del Bajo.

La sospecha del fiscal, que se fundamenta en un informe de la Auditoría General de la Ciudad, es que se modificaron las condiciones de la adjudicación de la obra para poder favorecer a la empresa IECSA, operación que se realizó en 2016 cuando el dueño de la constructora todavía era el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra.

La Justicia investiga si con la obra del Paseo del Bajo se benefició a la empresa del primo de Macri, Angelo Calcaterra.

7. La Ciudad cierra bachilleratos nocturnos y escuelas comerciales, lo que afecta a 10.000 alumnos

El 13 de diciembre pasado el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires emitió una resolución que dio de baja el plan de estudios comercial nocturno en toda la Ciudad, lo que significa que ya no se inscribirán alumnos para el primer año de esa modalidad, aunque si podrán terminar ese plan los que ya están en curso.

Como respuesta a esto los gremios hicieron este miércoles un paro total de actividades debido a que consideran que la medida deja fuera del sistema educativo a más de 10.000 alumnos y que 1.000 docentes perderán sus puestos de trabajo.

Los gremios docentes marcharon en contra de la medida.

8. Imputaron por abuso sexual al senador radical Marino, acusado de haber violado a una de sus empleadas

El senador nacional por La Pampa Juan Carlos Marino, de la UCR, fue imputado junto a sus colaboradores Pedro Fiorda y Juan Carlos Amarilla en la causa donde fue denunciado por abuso sexual.

Según el relato de la denunciante, Marino la hostigaba constantemente vía WhatsApp con mensajes y videos de tono sexual. Además, le tocó los pechos durante un encuentro en su oficina.

Sin embargo, sobre esto Marino negó haber vivido una situación así y aseguró que nunca abusó a nadie.

Marino aseguró que es inocente.

9. Una chica denunció que fue violada cuando tenía 13 por un funcionario de San Pedro: el hombre se suicidó

El director de Deportes de San Pedro, Luis María Rodríguez, se suicidó luego de haber sido señalado por violación en un video que se había viralizado horas antes en Facebook, donde una mujer relataba que había sido abusada sexualmente por él cuando tenía apenas 13 años.

La fiscal a cargo del caso, Marcelo Manso, reveló que Rodríguez se enteró de la publicación del video cuando se encontraba en una fiesta la noche, por lo que se fue a su casa y un amigo lo encontró, más tarde, fallecido.

Rodríguez era casado, tenía dos hijas y su mujer está embarazada de 6 meses.

10. Juan Darthés abandonó la Argentina para refugiarse de la denuncia de Thelma en Brasil

Juan Darthés se fue este jueves a Brasil tras la denuncia de abuso sexual que hizo la actriz Thelma Fardín. Tal como se especuló, el actor tomó la decisión estos últimos días y con su familia armó las valijas para emigrar hacia San Pablo y alejarse del escándalo y refugiarse judicialmente de las acusaciones.

Darthés en el aeropuerto antes de partir a Brasil.

Sobre esto, la abogada de la actriz, Sabrina Cartabia, confirmó que el viaje "puede representar algún tipo de obstáculo para la justicia en el caso de Thelma”, por lo que comentó que espera que el acusado "cumpla su palabra" y que no se trate "de una estrategia dilatoria".