La hija del machirulo expulsado del Mundial se descargó en Instagram: "Lo repudio totalmente"

La hija de Néstor Penovi -el argentino que protagonizó un video sexista y recibió como castigo la expulsión de la Copa del Mundo- hizo su descargo en Instagram.

La imagen del usuario de Juani.

Se llama Juani Penovi y repudió los actos de su padre: "Lo que él haga no me involucra y lo repudio", dijo la adolescente que está cursando la secundaria y tendría la misma edad que la joven acosada por su padre.

La hija admitió que no tiene vínculo con él.

Su mensaje lo compartió mediante una Storie y pidió que la compartan para que se difunda su posición ante los hechos. "Ese hombre es mi papá biológico y no tengo relación alguna con él, por lo cual lo que haga no me involucra (...) soy consciente de lo que hizo y lo repudio. (...)", remarcó.