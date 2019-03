Sergio Denis volvió a empeorar: qué dice el nuevo parte de salud

La directora del Hospital Ángel C. Padilla de Tucumán, Olga Fernández, informó esta tarde sobre el nuevo y preocupante parte médico de Sergio Denis, y según dijo, su estado de salud sigue muy complicado ya que por los golpes que recibió en sus pulmones, la principal dificultad a la que se enfrenta el cantante respiratoria.

Sergio Denis está grave.

Desde el lunes a la noche Denis permanece internado en un centro médico de Tucumán, después de haber sido trasladado de urgencia desde el Teatro Mercedes Sosa, donde se presentó para brindar un show.

Luego de sufrir una caída desde casi tres metros, el artista debió ser internado de urgencia, y según explicaron los doctores, permanece sedado en terapia intensiva y en grave estado.

En el parte médico de este mediodía, Fernández relató que "las siguientes 48 horas son fundamentales", al mismo tiempo que aclaró que es muy difícil dar pronósticos certeros en un paciente que sufrió un accidente tan complicado.

Después de haber aclarado que las cosas estaban difíciles para Denis, esta tarde los médicos volvieron a hablar, y aseguraron que la complejidad del cuadro se debe a que el cantante llegó al hospital en un estado muy grave por un golpe fuerte en la cabeza.

"Sigue con compromisos respiratorios. Su principal problema es ese", aseguró la médica, al mismo tiempo que contó que en las últimas horas fueron a verlo su hija Bárbara y su hermana Nora.

Según los especialistas, como Denis estaba anticoagulado por otro problema de salud, su nivel de sangrado cerebral fue muy grande y eso generó complicaciones.

De todos modos, aseguraron que él no sufre dolor, ya que se encuentra sedado y con analgésicos.

El principal problema médico de Denis ahora es respiratorio.

La hermana del artista, Nora, expresó: "Él está anticoagulado y no le pueden hacer una intervención grande, así que le hicieron una pequeña para poder descomprimir la presión cerebral, a esta altura...no sé si no intervienen... no hubo mejoría de nada, el cuadro es muy grave. Quiero que pase todo esto, está más en manos de Dios que de los médicos".

Por su parte, Verónica Monti, pareja del cantante, había revelado: “Estoy esperando que suceda un milagro. Estoy un poco shockeada, no lo puedo creer. No estoy en contacto con nadie de la familia, soy periodista y sigo lo que pasa por los medios aunque estoy tratando de no mirar mucho. Fui al colegio con las hijas, conozco al hijo, pero hace seis meses que estamos y no tengo relación”.