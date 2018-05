Un superalimento, pero bastante asqueroso: investigadores proponen tomar "leche" de cucaracha

Si se hiciera una encuesta acerca de qué especie del reino animal produce más asco o rechazo en el ser humano, seguramente la respuesta sea una sola: la cucaracha. Este insecto causa reacciones de todo tipo, sobre todo de angustia y aborrecimiento cuando tienen alas. Por esta misma razón, es difícil creer que las personas estén dispuestas a agregar la leche de estos bichos a su dieta.

La leche de cucaracha le gana en nutrientes a la de la vaca.

Según un estudio publicado en el Journal of the International Union of Crystallography, reveló que la leche de estos horribles insectos podría ser el alimento del futuro. Pese a que puede llegar a sonar asqueroso para la gran mayoría, la leche de cucaracha es similar a la de almendras o la de arroz, solo que esta proviene de las cucarachas, ni más ni menos.

El estudio asegura que este "superalimento" del mañana está repleto de beneficios para la salud y proteínas, siendo más nutritiva hasta que la leche de vaca. Sanchari Banerjee, uno de los principales investigadores del Instituto de Biología de Células Madre y Medicina Regenerativa en la India, sostuvo que la leche de estos bichos está llena de "proteínas, grasas y azúcares".

La leche de cucaracha escarabajo del Pacífico sería más nutritiva que la de una vaca.

En ese marco, el investigador remarcó que este alimento puede darle tres veces más la cantidad de energía que la leche láctea más nutritiva. Sin embargo, no todas las cucarachas serían tenidas en cuenta. Solo la leche de la cucaracha escarabajo del Pacífico -también conocida como Diploptera punctata o cucaracha de ciprés- tiene estos beneficios nutricionales.

De esta manera, a nuestros lectores les pedimos que no intenten atrapar a las cucarachas que existen en el subte, por ejemplo, ya que esta leche solo puede provenir de una especie muy específica que se encuentra en Hawái. En lugar de poner huevos, esta especie da a luz a sus crías y producen su leche en forma de cristalina para alimentarlas.

"Los cristales son como un alimento completo: contienen proteínas, grasas y azúcares. Si mirás las secuencias de proteínas, tienen todos los aminoácidos esenciales”, dijo Banerjee. De hecho, los autores del estudio afirman que un solo cristal "contiene más de tres veces la energía de una masa equivalente de leche corriente".

La leche de cucaracha tienen todos los aminoácidos esenciales.

Pese a esto, la leche de cucaracha no es fácil de conseguir, ya que el animal muere en el proceso de extracción del líquido y se necesitaría todo un ejército de estos insectos para formar un solo vaso de leche. ¿Te animarías a probarla?