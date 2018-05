Las 5 mejores canciones de los Mundiales de Fútbol: elegí la tuya

Entre los recomendados, se puede mencionar "Un verano italiano", de Gianna Nannini y Edoardo Bennato, quienes grabaron la canción para Italia 90.



Luego aparece Daryl Hall and Sounds Of Blackness con "Gloria de la tierra", para Estados Unidos 1994, que incluyó un coro gospel.

Cuatro años más tarde, en Francia llegó el turno de los artistas latinos con Ricky Martin interpretando en inglés "La copa de la vida".



En Japón 2002, Anastacia musicalizó con la canción "Boom!". En el siguiente mundial, en Alemania 2006, el cuarteto vocal Il Divo grabó "El tiempo en nuestras vidas" junto a la cantante Toni Braxton.

En el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 apareció "Esto es África", de Shakira. Y en 2014, la canción fue interpretada por Pitbull y Jennifer López, "We are one (ola ola)". Pero no tuvo demasiado éxito.

Para esta edición, la canción se llama "Colors" y la versión en español participa Maluma.

