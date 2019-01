Después de haber salido en defensa de Darthés, Graciela Alfano confesó: "Me abusó un vecino a los 4 años"

El nombre de Graciela Alfano cobró gran fuerza en las redes sociales porque la ex vedette decidió felicitar en público a Fernando Burlando y salir en defensa de Juan Darthés, quien fue denunciado pública y penalmente por Thelma Fardin por violación.

Durante un evento solidario en Punta del Este, la ex pareja de Matías Alé sostuvo que la sociedad debe esperar a que el actor sea declarado culpable y no escracharlo antes. “A veces es preferible dejar un culpable suelto que un inocente preso”, afirmó.

Pero al ver que sus dichos habían generado un masivo repudio en las redes, la ex jurado del bailando decidió volver a referirse al tema y, de manera sorpresiva, reveló una dolorosa situación que le tocó vivir cuando tan solo era una niña.

“Vamos a retomar un tema que es muy difícil para mí, porque no lo he dicho nunca y porque es muy doloroso. Yo fui una niña abusada entre los 4 y 7 años. No hubo penetración porque la persona, que era un vecino, era impotente”, comenzó con su relato la ex modelo.

Y agregó: “El hecho de que no existiera el semen o la penetración, no invalida el abuso, el dolor ni las consecuencia que hubieron sobre mi persona, sobre mi psiquis y mi vida, seguramente. Fue una situación tremenda".

Según contó Alfano, sus padres nunca le creyeron, aunque aclaró que terminaron mudándose de aquel barrio. “Yo sé lo que es denunciar algo y que no te crean porque eso pasó con mis padres. No sé si hubo negación. Después no mudamos de ese lugar, con un hecho de violencia de mi padre, que no pudo reprimir su odio, sus reacciones”, explicó en Nosotros a la mañana.

Al mismo tiempo, señaló que tuvo que pasar por 40 años de terapia para sobreponerse al doloroso y brutal momento que le tocó vivir en su niñez. “Voy a seguir peleando dentro mío, no para la sociedad, ni para verme, sino para mi vida. Las victimas de abusos necesitamos que los culpables sean señalados por la Justicia. Eso da un cierre, no los amigos, la gente”, dijo.

Y cerró: “Que la Justicia se emita. Que haya un castigo, que se cumpla una condena. Con el derecho del delincuente, que también los tienen”. En esa línea, remarcó: "Han pasado 62 años del momento que fui abusada, esta persona está muerta. A mí me hubiera dado un cierre que esta persona vaya presa, más el trabajo interno mío para poder perdonar este tema y soltarlo".