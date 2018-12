La depresión de Diego: Rocío Oliva lo dejó por El Pepo y Claudia Villafañe busca prohibir su serie

Las vidas de Sandro, Luis Miguel y Joaquín “Chapo” Guzmán fueron llevadas a la pantalla chica gracias a diferentes productoras que decidieron apostar por el boom de las biopics. Mientras tanto, en camino está, entre otras, la del ex boxeador Carlos Monzón. Pero sí de serie biográfica hablamos, la de Diego Armando Maradona será seguramente una de las vistas a nivel mundial.

La vida de El Diez será llevada a la televisión en una nueva serie biográfica producida por el gigante del streaming Amazon Prime Video para México, en la que prometen mostrar al ídolo “no solamente como un campeón, pero como un hombre”, según anunciaron en mayo.

Al igual de lo que ocurrió con Roberto Sánchez, alias Sandro, esta ficción tratará las diferentes etapas del ex jugador: desde su paso como cebollita hasta su perfil como técnico. De esta manera, tendrá a Nicolás Goldschmidt, Nazareno Casero y Juan Palomino en la piel del Diez.

La serie promete llevar al público en un viaje a lo largo de la vida del jugador y a través de sus prolífica carrera. Desde sus orígenes en el país, pasando por sus vivencias en España e Italia, la serie también contará el rol clave de “el Diego” en el Mundial de México ´86.

La serie de Maradona será producida por Amazon.

Pero si bien a muchos entusiasma la idea de ver una serie dedicada al ex capitán de la Selección Argentina, otros se mostraron molestos por el rol que les tocará en la tira. Este es el caso de Claudia Villafañe, ex mujer de El Diego, quien se mostró en contra de su perfil en la serie y aseguró muy molesta que "van a mostrar una Claudia que no es".

En ese marco, la empresaria remarcó que va a iniciar acciones legales para impedir el lanzamiento de la misma. Para encarnar a Villafañe en la serie fueron elegidas las actrices Laura Esquivel y Julieta Cardinali. Ambas deberán ponerse en el papel de Claudia desde su casamiento con Maradona, allá por 1989, hasta su divorció una década más tarde.

El Diego y Claudia se casaron en 1989.

"No lo voy a permitir. Estamos iniciando acciones legales para no permitir esto. Tampoco conozco el libro y no sé cómo lo van a tratar. Las actrices no tienen nada que ver con esto", dijo la ex esposa del Diez, en diálogo con el programa Involucrados, de América TV.

"Me junté con alguien pero no sé bien quién era esa persona. Ellos quieren contar una historia que no sé si es la que yo viví. Entonces prefiero que no, porque si van a buscar información en un lugar donde no la tienen que buscar y van a mostrar una Claudia que no es o no fue”, siguió.

Y sentenció: “Yo no lo voy a permitir. No puedo dejar que digan cosas que no son ciertas. Quieren contar cosas que no son verdad, inventar cosas para hacer creer que una persona es de otra manera. Algo vamos a conseguir, olvídate”.

La serie de Maradona será la tercera serie producida por la filial mexicana de Amazon Prime Video, detrás de “Diablo Guardián” y “Un extraño enemigo”, en lo que implica una estrategia de expansión para poder competir de igual a igual contra Netflix, que aún es el número 1 del segmento de televisión por streaming.

Tristeza del Diez

Mientras tanto, Diego no estaría pasando por su mejor momento sentimental. Todavía en Buenos Aires, a pesar de que el plantel de Dorados continúa con su pretemporada de cara al inicio del Torneo Clausura del Ascenso MX bajo la tutela del preparador físico José Altieri, desde Intrusos señalaron que la crisis entre Maradona y Rocío Oliva se agudiza con el correr de las horas.

Según confirmó este viernes Jorge Rial, trascendió que Oliva estaría viviendo un affaire con Rubén Castiñeiras, alias El Pepo. Desde el programa de América señalaron que mientras Maradona busca reorganizar su cuerpo técnico, Oliva y el cantante de cumbia se encuentran en el Tigre y hasta existe una versión de que habrían pasado muy juntos la Nochebuena.

El posteo de Maradona sobre El Pepo meses atrás.

Cabe recordar que Maradona se mostró no hace mucho en un show de El Pepo. El mismo se realizó en localidad de San Miguel, a comienzos del mes de agosto, y en aquella oportunidad apareció el escenario y se dio un beso en la boca con el cantante de cumbia.

“Ayer fui a ver a El Pepo, porque El Pepo es pueblo. Fui con mi hija Jana, mi mujer Rocío y mi familia, mis verdaderos sobrinos, Joni, Belén y Davo. La pasamos genial”, había publicado días después el ex futbolista en sus redes sociales. ¿Qué pensará ahora?