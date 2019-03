Maníaco y compulsivo: revelan cómo se mostró Juan Darthés cuando comenzaron las denuncias

Después de casi un año, Darío Barassi reveló cómo fue convivir con Juan Darthés durante aquellos meses en los que, luego de la avanzada judicial contra Calu Rivero, otras actrices se animaron a hacer públicas sus denuncias de abuso sexual contra el actor. La incomodidad del humorista y la extraña manía de Darthés al hablar sobre el tema.

Darío Barassi reveló cómo vivió la "convivencia" con Darthés en "Simona".

"Conmigo fue un compañero de elenco y de camarín. Yo no soy un tipo confrontativo y no sacaba mucho el tema. Lo sacaba más él. Fue una convivencia, desde ese lugar, complicada", reconoció Barassi en su paso por el ciclo Podemos hablar.

En su momento, el humorista reconoció que le dio una chance: "Él estaba pasando por todo eso pero a la vez había que laburar y yo tengo otros 200 mil quilombos en mi vida. Para ser sincero, durante gran parte del proceso de Simona y de esta convivencia, algo me llevó a decir: 'Le doy una chance, le creo a este tipo que me cuenta su verdad mirándome a los ojos'".

Juan Darthés permanece en Brasil desde que Thelma Fardín hizo pública su denuncia.

Me hablaba del tema sin que yo se lo preguntara. Me contaba sin cesar, no paraba"

"Me hablaba del tema sin que yo se lo preguntara. Me contaba sin cesar, no paraba. Desde cualquier lectura era demasiado raro. Pero elegí no juzgarlo y era como: 'Bueno, ya está, no hace falta que hablemos más del tema'", sumó.

La grave denuncia de Thelma: "Me violó cuando tenía 16 años"

El vínculo se terminó después de que Thelma Fardín hiciera pública su denuncia por violación. “Era insostenible. Ya no trabajábamos juntos pero elegí cortar el vínculo absolutamente porque no me podía hacer el boludo... Además, no tenía la necesidad ni la obligación de compartir tiempo con él".