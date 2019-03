Sol Pérez, conducción | La furia por la crisis y los despidos: "No podemos más"

La modelo cuestionó las posibilidades que ofrece el país. "Trabajo todo el día y no me puedo comprar nada", sumó.

Sol Pérez pasó por el ciclo Debo decir de Luis Novaresio y aprovechó el aire para hacer un duro descargo sobre la economía del país. "Es indignante ser la generación que alquila y que no puede aspirar a nada más. Lo veo en mis amigas, lo veo en mi familia. Trabajo todo el día y no me puedo cromprar nada", disparó la modelo.

"Mi papá es comerciante y mi mamá maestra. La situación está difícil. Los dos trabajan sin parar. Pero si mi mamá tuviera que alquilar, se le iría el sueldo en eso. Tiene hijos que podemos colaborar, pero no es fácil", sumó.

Sol, de 25 años, habló de lo duro que es formar parte de la "generación que no puede aspirar a ser propietaria". "Lo veo con mis amigas, que trabajan en empresas o son maestras jardineras. No pueden proyectar nada. Está todo mal. A algunas en diciembre las despiden y después las vuelven a tomar para no pagarles", denunció.

No se puede proyectar en un país así. No sabés en dónde vas a vivir si te dejan sin trabajo"

La modelo también se refirió a la situación económica de su hermano, profesor de educación física. "Trabaja con chicos. Tiene que trabajar en dos o tres escuelas y ni así llega. Tiene la suerte de que mi cuñada está en una buena posición y pusieron unos locales, pero si fuera por su sueldo... Y trabaja con chicos".