Alarma en Estados Unidos: enviaron bombas a los Clinton, a los Obama, a Soros y a la CNN

El operativo no tiene precedentes en la historia.

En una serie de hechos que alarma a Estados Unidos, la casa que Bill y Hillary Clinton habitan en la localidad de Chappaqua (al norte de Nueva York) y el hogar de Barack Obama en Washington recibieron paquetes con artefactos explosivos.

El matrimonio Clinton en su casa de Chappaqua.

También debió ser evacuada la CNN mientras estaba al aire, aunque todavía no se precisó si , más allá de la amenaza, había en este caso un artefacto explosivo. El intento simultáneo de asesinar a dos expresidentes, una ex secretaria de Estado y un magnate de las finanzas, sumado a la amenaza a una señal de noticias no tiene precedentes en la historia.

Paralelamente, si bien se rumoreó que otro paquete había sido interceptado en la sección de procesamiento de correo de la Casa Blanca, el Servicio Secreto desmintió esta información.

De acuerdo al comunicado, ambos hallazgos fueron tratados "como posibles dispositivos explosivos" y se manejaron "adecuadamente como tales". Al mismo tiempo, se aclaró que ni los Clinton ni la familia Obama "corrieron el riesgo" de recibir los paquetes.

Antecedente en la casa de Soros

Se cree que ambos intentos de atentado están vinculados con otro sucedido el lunes en la casa del millonario George Soros, quien es conocido por apoyar financieramente al partido Demócrata y recibió un paquete bomba que fue desactivado.