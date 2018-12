Denunció que fue violada por 7 policías: “Me orinaron y me dijeron que me iban a tirar al Riachuelo”

Horror en Lomas de Zamora. Una mujer de 45 años denunció que fue secuestrada, violada y torturada por siete policías en la comisaría 10° de Ingeniero Budge porque se negó a pagar una coima de cinco mil pesos a cambio de “protección” para su puesto. Según la denuncia de Liliana Herrera, el ataque duró cuatro horas y tuvo hace dos años después de que la secuestraran en la Feria de Olimpo de Ingeniero Budge.

Le dije que había sufrido un aborto una semana atrás y no le importó"

De acuerdo a su relato, la mujer asegura que la agarraron “de los pelos a un patrullero”. “Me obligaron a sacarme la ropa delante de ellos; padecí cuatro horas de tortura. Me orinaron encima, me dijeron que me iban a tirar al Riachuelo y me sacaron el teléfono para que no pudiera pedir auxilio”, denunció en diálogo con Crónica.

Liliana Herrera tiene 45 años y denunció el ataque hace dos. Están todos libres.

La violación tuvo lugar después de una golpiza. “Un hombre me preguntó qué estaba dispuesta a entregar por mi libertad. Se empezó a sacar los pantalones, me tocó e hizo lo que quiso conmigo”, recordó, al tiempo que detalló: “Me decía que no me había depilado. Nadie me pudo ayudar. Nadie hizo nada. Le supliqué que no me torturara más”.

Me orinaron encima y me dijeron que me iban a tirar al Riachuelo"

“Le dije que había sufrido un aborto una semana atrás y no le importó. Siento bronca e impotencia, sólo pido Justicia”, sumó. En efecto, Liliana advirtió que la fiscalía no le quiso tomar la denuncia y que tuvo que recorrer varias comisarías hasta que finalmente pudo hacerla. Sólo dos de los efectivos identificados fueron detenidos, pero estuvieron 15 días presos y los liberaron. Hoy todos están libres.

"Dicen que no está probada la violación. Pero lo que pasó es que hicieron todo mal, no peritaron la ropa que yo tenía ni hicieron bien los allanamientos como debían hacerse. Y los testigos son los policías de la seccional. Se cubren entre ellos. Pero yo no estoy segura en ningún lado: allí adonde estoy, hay un policía amigo de ellos. Tengo mucho miedo", reconoció Liliana.

Los jueces del Tribunal Oral N° 10, presidido por José Ignacio Polizza, resolvieron que no está probado el abuso, pero sí la privación ilegal de la libertad y la extorsión, motivo por el cual fueron condenados, aunque sin prisión.