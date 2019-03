Enamorar y matar: investigan por otros dos crímenes a la mujer que fingió el suicidio de su marido

La mujer de 50 años que fue detenida en Quilmes por haber fingido el suicidio de su marido se negó a declarar en las últimas horas, y según explicaron fuentes de la policía, ahora la investigan por otros dos posibles casos de estafa y muerte que se cree que cometió con otros hombres.

La hipótesis es que esta mujer se dedicaba a engañar a sus parejas, las enamoraba, y que después los mataba para poder quedarse con sus bienes y propiedades.

Leonor Báez está detenida, acusada de haber fingido el suicidio de su marido.

Leonor Báez fue apresada junto a su ex pareja en las últimas horas, después de que el fiscal del caso, Ariel Rivas, solicitara su detención como acusada de haber querido fingir el suicido de su esposo, Héctor Eduardo Ramírez.

Lo que se sabe hasta el momento es que Ramírez, un gomero de 44 años, fue trasladado por la policía el pasado 6 de febrero hacia un hospital en Quilmes, después de se creyera que se había colgado dentro de su negocio.

Esa versión la aportó la propia esposa de la víctima, quien aseguró que su marido se quiso quitar la vida después de haber mantenido una discusión con él.

El Facebook de Báez.

El gomero estuvo en coma durante seis días, aunque su salud mejoró y eso le permitió despertarse y poder contar lo que había vivido. Cuando Ramírez logró hablar, lo primero que hizo fue negar el suicidio, y dijo que Báez lo había atacado con la ayuda de una ex pareja que ella tenía.

Ante esta denuncia, el fiscal de la causa indagó a la mujer de 50 años, y aunque ella negó todo, su actitud hizo dudar a Rivas, quien finalmente pidió su aprehensión y la de su ex novio.

Aunque la sospechosa recientemente se negó a declarar, ahora los investigadores intentan confirmar si Báez no se habría quedado también con la casa de un hombre oriundo de Berazategui y, si además, no tuvo relación con la muerte de otro hombre que cuidaba en Capital Federal.

A Báez se la investiga como viuda negra.

Las dudas empezaron porque se logró determinar que la acusada tiene una casa a su nombre en Berazategui, la cual antes pertenecía a un hombre, por lo que ahora se intenta comprobar si ella se la quedó con una maniobra parecida a la que quiso hacer con su último marido.

Además, se sabe que en la Ciudad de Buenos Aires vivía con un anciano, al que incluso le cobraba la jubilación, y quien murió mientras estaba bajo su cuidado.

El casamiento de Báez y Ramírez fue en febrero de este año.

Por su parte, la hermana del gomero, Yamila Ramírez, contó en diálogo con TN que su hermano pudo decir toda la verdad al día siguiente de haberse despertado, cuando ya no estaba bajo los efectos de la anestesia y, lúcido, dio detalles del calvario que vivió con su esposa.

"Él contó que el martes cerró la gomería a las 10 de la noche y como vivían juntos, a la vuelta del local, la vio acercarse y le dijo 'Ahí vamos'. No terminó de decirlo y siente que ella lo agarró del cuello y este hombre, 'el paraguayo', el ex marido y papá de la hija menor de ella, le pegó una trompada, lo entraron y desde ahí no se acuerda más nada", contó.

Ramírez habría sido atacado por su esposa y su ex pareja.

"En su relato, ella dice que lo encontró a mi hermano a las 2 de la mañana en la gomería, porque supuestamente estaban tomando mates y él le dijo que tenía que ir a soldar un camión porque tenía que entregar un trabajo. Como no volvía, ella dijo que fue a ver qué le había pasado. Y contó que le fue a pedir una barreta a un vecino alertándolo que algo le había pasado a mi hermano", agregó la hermana del gomero.

Según le dijo a ella a un vecino que vio toda la situación, Báez lo llamó para pedirle ayuda, y después la sospechosa entró sola a la gomería y descolgó a su marido, quien estaba inconsciente y en grave estado.

Sin embargo, los médicos que atendieron a Ramírez indicaron que el paciente no tiene marcas compatibles con una posible ahorcadura, ya que sólo encontraron golpes en la parte de su mentón.