Confirman que Orellana fue asesinado de un balazo: el procurador dice que el disparo fue por la espalda

Julio Conte Grand destacó que el militante de la CTEP tenía heridas de armas de fuego, aunque no precisó si era o no un arma de la Policía bonaerense, como denuncian las organizaciones.

La autopsia preliminar sobre el cuerpo de Rodolfo Orellana, el militante de la CTEP asesinado durante una toma de tierras en el partido de La Matanza, confirmó que murió producto de un disparo de arma de fuego que ingresó por la espalda. Ayer la Policía negó que la muerte hubiera sido producto de un balazo y la había atribuido a un “elemento punzante”.

El dato fue confirmado por el procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, quien aseguró en declaraciones a C5N y Radio Con Vos que la autopsia preliminar determinó el ingreso de un proyectil de arma de fuego en el omóplato, con orificio de salida en la zona facial, a la altura de la nariz. “El disparo fue por la espalda”, precisó.

Orellana murió ayer en plena madrugada durante una toma de tierras en el partido de La Matanza, a metros del Puente 12, muy cerca del Camino de Cintura. Tenía 36 años, lo apodaban “Ronald” y era militante de la OLP y la CTEP, que ayer por la mañana denunció que había sido asesinado por la Policía.

BigBang supo que ese predio era custodiado por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Según fuentes del Ministerio de Seguridad que comanda Cristian Ritondo esos uniformados se encontraban alejados del sitio donde murió Orellana. Otra fuente indicó a este medio que esos efectivos no contaban con armas de fuego, aunque en medio de la toma del terreno llegaron más patrulleros. “Es posible que ellos sí llegaran con armas letales”, indicaron.

Por eso, Asuntos Internos de la Policía bonaerense inició una investigación para determinar la existencia de responsabilidad en los efectivos. La clave será saber de qué calibre era el arma del que salió la bala que mató a Orellana, lo que se podría conocer recién con el resultado final de la autopsia, en los próximos días.

En la Bonaerense sospechaban que era un calibre .22. “La bala no estaba alojada adentro, no la encontraron”, dijeron. Ayer, a horas de que se conociera la muerte del militante de la CTEP, aseguraron que no había una bala y que el cuerpo de Orellana tenía un “orificio de entrada en el omóplato producto de un elemento punzante”, que “no necesariamente pudo haber provocado la muerte”.

Según Conte Grand, el proyectil “no quedó en la cavidad física”, y anticipó que “el calibre va a ser difícil de determinar”, aunque aclaró que los peritos buscaban trazar un “perfil del arma” en función del diámetro de los orificios de entrada y de salida, así como del recorrido dentro del cuerpo de Orellana. “Las primeras pericias indicaron que el disparo fue por la espalda”, confirmó.

Ayer por la mañana, desde la CTEP aseguraron a BigBang que se trató de un “fusilamiento”. Quienes se encontraban en el lugar aseguran que una mujer policía de pelo rubio fue quien efectuó los disparos, por lo que se espera que puedan aportar ese testimonio en la causa que es investigada por el fiscal Jorge Yametti.