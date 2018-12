El hermano de Macri se despegó de Franco, su padre: "Nunca pagué una coima, mi papá no sé"

Gianfranco Macri, hermano del presidente, presentó un escrito hoy en el juzgado del magistrado federal Claudio Bonadio en el marco de la citación a indagatoria que recibió por una de las causas que se desprende de la investigación denominada como “cuadernos de la corrupción K”. Al salir de los tribunales de Comodoro Py, sostuvo que él jamás pagó una coima, pero no que no puede responder por su padre, Franco Macri.

“Nunca pagué una coima en mi vida, mi papá no sé. ¡Pregúntenle a él!", afirmó Gianfranco al salir del edificio en alusión a su padre, quien por motivos de salud manifestó, mediante sus abogados, que no se encuentra en condiciones de poder prestar declaración. Bonadio los citó a ambos, junto a otros empresarios del rubro de las autopistas urbanas, luego de analizar el testimonio del ex titular de OCOVVI, Claudio Uberti, que detalló irregularidades en las concesiones viales.

El exfuncionario K dijo ante la Justicia que durante el kirchnerismo había un plan de recaudación ilegal que compromete a estas compañías. Puntualmente, las citaciones a los familiares del Presidente son por el supuesto pago de sobornos para la concesión del Acceso Norte, a través de Autopistas del Sol, y a través del grupo concesionario Oeste SA, por el Acceso Oeste.