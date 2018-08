¿Larreta presidente y Tinelli a la ciudad? El volantazo de Cambiemos que anticipó Rial

A un año de las elecciones de 2019, y con un escenario que parece incierto, Jorge Rial planteó un escenario político y reveló detalles de una reunión clave que hubo la semana pasada entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el conductor de Showmatch, Marcelo Tinelli. “Lo veo a Marcelo haciendo política”, sostuvo.

El conductor de América TV ya había revelado la semana pasada a través de sus redes sociales algunos datos sobre la cumbre entre Larreta, Vidal y Tinelli. Ahora, en el programa de Jonatan Viale por la CNN, Rial aportó más precisiones y hasta planteó un posible escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2019.

La semana pasada hubo una cumbre clave entre Larreta, Tinelli y Vidal.

“Yo no sé si no va a ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad. No sé si María Eugenia Vidal no va a buscar la reelección en la Provincia y no sé si Horacio Rodríguez Larreta va por la Presidencia de la Nación”, sostuvo el conductor, que luego se preguntó: “¿No será Larreta el candidato a presidente, la gobernadora no querrá seguir y Tinelli en la Ciudad de Buenos Aires?”.

En esta línea, agregó: “¿No será esta la salida? Macri está cansado, lo sabemos, no le encuentra la salida. Tal vez quien pueda reemplazar o ganarle a Macri venga de adentro, no de afuera. Estamos mirando al peronismo y tal vez venga de adentro y se nos está escapando”, sostuvo Rial.