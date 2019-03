No son sólo ataques de pánico: qué dice el certificado médico que presentó Florencia Kirchner

La hija de la ex presidenta está en Cuba por un tratamiento por su salud en el marco de un fuerte hermetismo.

La salud de la hija de la ex presidenta y actual senadora por la provincia de Buenos Aires Cristina Fernández de Kirchner, Florencia, se convirtió en un tema de interés nacional luego de que su madre confirmara su viaje de urgencia a Cuba para acompañarla debido a los problemas médicos que presenta.

Florencia se encuentra desde mediados de febrero en Cuba.

La menor del matrimonio Kirchner se encuentra en la isla desde febrero de este año cuando ya presentaba, según le explicaron a BigBang diferentes fuentes cercanas a ella, problemas de salud. “Ella no lo quiere decir porque van a armar un circo, pero es real, yo lo se hace bastante. No es estrés, ojala fuera eso”, afirmó una de las personas con las que más dialogo tiene Florencia en Buenos Aires.

La hija de la ex presidenta viajó a Cuba para estudiar cine.

¿Pero qué es lo que tiene? De acuerdo a fuentes con acceso al expediente de la causa en la que Florencia es investigada por presuntos delitos de corrupción cometidos por su familia, sus problemas de salud se originan en el riñón, lo que le genera fuertes dolores en las rodillas que le impiden moverse con facilidad.

El legislador por el Parlasur dio detalles sobre el estado de salud de Florencia.

A ese cuadro se le sumarían picos de estrés, ataques de pánico y una posible anorexia nerviosa. Estos datos fueron recopilados por BigBang sobre la base de testimonios de personas que vieron a la hija de la ex presidenta antes de que viajara a Cuba. Incluso uno de los hombres más cercanos a Fernández de Kirchner en estos momentos, el parlamentario del Mercosur Eduardo Váldez, manifestó en declaraciones a Radio Continental que Florencia sufre de ataques de pánico.

“Florencia se encuentra realizando un tratamiento producto de muchos ataques de pánico. Permanentemente sentía, a través de trascendidos periodísticos, que la iban a detener, y no podía congeniar el sueño", reconoció el ex embajador en el Vaticano. Su madre hoy por la mañana publicó un video en su cuenta de Twitter en donde no brindó detalles de la situación de salud y se limitó a pedir respeto.

Mientras tanto, en el entorno de la ex presidenta tratan el tema con extremo recaudo y silencio. “Es algo que algunos sabíamos pero que corresponde que la familia sea la encargada de comunicarlo si es que quiere”, agregó.