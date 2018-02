Jimena Barón dijo que no hubo terceras en discordia en la separación con Delpo

Luego de haber confesado públicamente su separación de Juan Martín del Potro, Jimena Barón decidió brindar una extensa entrevista a Intrusos. Allí, además de hablar de su actual vínculo con el tenista, la cantante rememoró detalles de su relación con Daniel Osvaldo y aprovechó el espacio para responder las críticas de Moria Casán.

Jimena Barón habló de su separación de Juan Martín del Potro.

"Me sigue sorprendiendo la relación que tuve con él, sobre todo el final, porque al principio era todo hermoso. Y hubo un capítulo dos, porque tengo un hijo, era una culpa garrafal, y pensé que por ahí a Daniel le habían lavado el cerebro, y me pregunté: '¿Qué pasa si me lo pierdo?', pero fue mejor perderlo", dijo Barón al ser consultada sobre la segunda oportunidad que le dio Osvaldo, el padre de su hijo "Momo".

Además, en relación a esto, dijo que no quería hablar mucho del tema por respeto a su hijo, pero que lo cierto es que ahora que pasó el tiempo, se pregunta cómo pudo haber aguantado tantas cosas.

"Mis amigas me dicen: '¿Te acordás cuando estábamos almorzando, antes de que te fueras a Roma, y él te llamó y no lo atendiste y te re puteó?', y claro me acuerdo de eso y digo era obvio que iba a pasar, no sé como no lo vi", aseguró.

Dijo que como su papá la abandonó cuando era chica, ella cree que tiene un trauma con los hombres y, que por ese motivo, cuando Daniel apareció en su vida, ella creyó que podía ayudarlo a salir adelante con los problemas de sus hijos. "Después me enteré que la historia no eran tan así como decía él", aclaró.

Barón también habló de la segunda vuelta con Daniel Osvaldo.

Por último, sobre Daniel, también sostuvo que ahora ambos tienen una buena relación y, que afortunadamente, a pesar de los problemas pasados, se llevan bien.

Por otro lado, Jimena también fue consultada acerca de su separación de Juan Martín del Potro y, en su respuesta, dijo que decidió hacer público el distanciamiento por las cosas malas que decían de su ex.

Jimena confesó que la separación no tuvo que ver con un tercero en discordia.

"A mi me importa un pedo lo que digan, pero me importa por él, porque expone muy poquito, y porque por estar conmigo, quedó expuesta su familia, y la verdad que no me parecía bueno", dijo y agregó que la separación no tuvo relación con un tercero en discordia.

¿TERCEROS EN DISCORDIA? ������



Jimena Barón y la verdad sobre su separación de Juan Martín del Potro@intrusos - https://t.co/ddeFbFrFrP pic.twitter.com/v1y4nWmzJA — América TV �� (@AmericaTV) 15 de febrero de 2018

"Mi realidad es que no tuvimos ni una sola pelea por una tercera persona. Estaba todo bien, pero no podíamos vernos, yo iba a ir a Australia y lo tuve que cancelar por Jesús María, y me sonó una alarma, porque me agarró la culpa de no poder acompañarlo, y ahí dije no, yo tengo que trabajar y obvio que esta situación generó peleas entre nosotros, y ahí empezamos a tener asperezas que nunca tuvimos", contó.

Jimena contó que la separación ocurrió porque no podían verse.

Del mismo modo, Jimena declaró que Juan Martín tenía como prioridad su carrera de tenista y, que por ese motivo, ella se dio cuenta que debía hacer lo mismo con la suya. "Yo no podía trabajar así, viajando todo el tiempo, y en un momento dije, no puedo mas. El amor solo no alcanza", aseguró.

Por último, la actriz decidió responder a las críticas de Moria Casán, quien hace algunas semanas atrás sostuvo, entre otras cosas, que Jimena era una "lesbiana tapada".

"Estuve de mal humor cuatro horas, porque no me gusta la agresión, pero después dije ya esta, ella puede decir lo que quiera, yo no voy a hablar de ella porque no la conozco, yo soy una mina que si hago sentir mal a alguien, me muero", explicó.

"A mi me ofendió que me dijera tapada, cuando yo soy exhibicionista desde que nací, ando el culo todos los días", cerrró.