No sólo los jueces: el Gobierno pretende que todos los empleados del Poder Judicial paguen ganancias

La Corte Suprema de Justicia dio por cerrado hoy el capítulo uno de la novela para que los magistrados de la Nación comiencen a pagar el impuesto a las ganancias. Sin embargo, hay varias aristas en donde las cuales tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo tienen intereses en conjunto para avanzar. Una de ellas, y en donde hay consenso por parte de Cambiemos como también de parte de la oposición, es que todos los empleados judiciales también paguen el impuesto.

Hoy el máximo tribunal del país falló, de forma unánime, en contra de la cautelar que había conseguido la Asociación de Magistrados contra la ley que habilita a que todos los jueces que ingresen en el cargo desde 2017 comiencen a tributar ganancias. “Si ellos no iban a decidir pagar por su cuenta este es el camino. En unos años todos van a pagar por la renovación”, expresó una alta fuente del oficialismo.

El jefe de Estado ya dio la orden de avanzar sobre la imposición del gravamen de ganancias al Poder Judicial.

Desde 2017 hasta la fecha, y de acuerdo a las cifras a las que tuvo acceso de forma exclusiva Big Bang, ya hay 408 personas que ya tributan dicho impuesto dentro del Poder Judicial nacional; a esa cifra hay que agregarle otros 95 jueces que se encuentran alcanzados por la cautelar que frena sus descuentos. En total son 508, entre camaristas, jueces y empleados, sobre la base de 1.450 que tiene en su totalidad el Poder Judicial.

En 2017 la cantidad retenida por el Consejo de la Magistratura fue de $4,7 millones de pesos. Hasta septiembre de este año fue de $19,6, lo que representa un total de $25,3 millones desde que se implementó. Esta última cifra desglosada indica que ingresan $2,3 millones por mes de ese tributo. Ahora bien, con respecto a los 95 jueces incluidos en la cautelar se estima que, de contribuir, aportarían $6,4 millones aproximadamente.

Pero esos cálculos son minucias en comparación a lo que se calcula que se podría calcular de hacerlo extensivo a todo el Poder Judicial Nacional. En concreto se calcula que este año podrían haber ingresado a las arcas de la Administración Federal de Ingresos Públicos $6.911 millones. Esa cifra se calcula que el 2019 sería, de mínima, un 30% más alta como consecuencia de los aumentos salariales que comenzarán a regir.

Es por eso que en el horizonte de la Casa Rosada se encuentra que la Corte derogue la acordada 56/96 que hizo que la eximición a dicho impuesto fuera extensiva a todos los empleados del Poder Judicial y no sólo para los magistrados. “Por eso tiene que primer haber una señal de la Corte porque si ellos son los que ponen el límite no hay mucho reclamo judicial que puedan hacer”, le explicó a Big Bang una fuente del oficialismo conocedora de la interna que impera en la Justicia al respecto. “Que no te quede la menor duda que está trabajando en ese sentido”, expresó uno de los dirigentes al tanto de la situación.

La ecuación es simple, para evitar que prospere, o hasta que se inicie, cualquier tipo de reclamo judicial ante la decisión de que los magistrados y los empleados paguen ganancias se necesita de una fuerte decisión de la Corte. “Cualquier acción que tomemos antes de tener ese aval va a llegar al mismo resultado: no poder cobrarlo”, agregó la misma fuente.

El Gobierno tiene decidido avanzar con el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los jueces y de los miembros del Poder Judicial; pero además de la estrategia en el Congreso (en donde tiene pensado darle un fuerte envión al proyecto que presentaron algunos diputados de la Unión Cívica Radical), activó otra en la Justicia y que apunta directamente a la Corte Suprema.

Sin embargo, también son conscientes de que habrá una fuerte oposición. “El problema es que hay jueces que están cobrando lo mismo que sus empleados en el juzgado como consecuencia de que ahora le cobran ganancias”, expresó uno de los magistrados al tanto de las negociaciones.

Quien es señalado como el encargado de conseguir esas bondades por parte del máximo tribunal es el parlamentario por el Mercosur y miembro de la mesa jurídica de Cambiemos, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien ostenta una buena relación con el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Muy cercano a la diputada nacional Elisa “Lilita” Carrió, de quien incluso dicen en privado que actúa como su “blindaje”, Rodríguez Simón sabe que para que avance la intención del Gobierno de cobrar ese nuevo gravamen se necesita de una nueva acordada por parte de los miembros del máximo tribunal.

La intención del oficialismo es avanzar cuanto antes con esta decisión y eso lo dejó bien en claro la semana pasada el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien se volvió a referir a la necesidad de que los jueces tributen dicho impuesto; si bien ya se había pronunciado en varias ocasiones sobre esa cuestión la diferencia central fue que está vez lo dijo mientras en Buenos Aires se encontraban los integrantes de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM). "Hay decenas de jueces que lo están haciendo, lo mismo que funcionarios y empleados de la justicia, algo que nunca había sucedido en nuestra historia. Lo que queda por delante, y en esa línea está avanzando el radicalismo, es si esto se extiende al resto de los jueces", manifestó Garavano.

“Esta sentencia contempla la necesidad de fomentar y respetar el principio constitucional de igualdad en las cargas públicas, haciendo especial énfasis en la justicia y equidad tributaria. Su aplicación hará posible que en unos pocos años todos los magistrados paguen el impuesto a las ganancias, como los demás habitantes de nuestro país", le dijo a este medio el diputado nacional de Cambiemos y miembro del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli.

Con su fallo la Corte dejó sin efecto la cautelar pero sostuvo que todavía debía expedirse la cuestión de fondo, que es la denuncia por inconstitucionalidad que cursó la Asociación de Magistrados. Ahora comenzará la disputa para que todos tributen.