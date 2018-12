El estremecedor relato de la mujer que se salvó del derrumbe de los balcones en Mar del Plata

El derrumbe de tres líneas de balcones de un edificio del barrio de Punta Mogotes, en Mar del Plata, provocó hace 48 horas atrás la muerte de Agustina Ferró, de 35 años, y de su hija India Luzardi, de 3.

La causa fue caratulada por el fiscal como "homicidio culposo" y todas las miradas apuntan al administrador del edificio ubicado en la esquina de las calles Puan y Acevedo.

Sin embargo, a dos días del trágico hecho, las cámaras de seguridad del lugar permitieron determinar que una marplatense se salvó de haber muerto aplastada, gracias a que segundos antes del derrumbe su padre la alertó.

Una mujer se salvó de morir aplastada tras el derrumbe de balcones.

La grabación es estremecedora y resulta imposible dejar de mirarla. En las crudas imágenes se puede ver con la terrible fuerza que los balcones caen, y como a muy pocos metros, una persona se detiene antes de ser alcanzada por la tragedia.

⚠ El relato de Romina, la mujer que se salvó de milagro de la caída del balcón en Mar del Platahttps://t.co/2U4FrGIpGU pic.twitter.com/0WX26qYusQ — A24.com (@A24COM) 31 de diciembre de 2018

Según contó la vecina que resultó ilesa ante el derrumbe, estuvo a punto de cruzar hacia la vereda donde se cayeron los balcones, pero ante un grito de su padre, se frenó, y segundos después escuchó la explosión.

"Yo podría haber cruzado por la vereda de enfrente, donde estaba el bar y había sombra, pero no quería ir sorteando personas, por eso crucé en diagonal. Justo antes de subirme a la vereda, mi papá me gritó: '¿Vas a cruzar por la vereda del sol?' Ese segundo que me detuve fue el que me salvó la vida", mencionó en diálogo con el Canal A24.

Romina aseguró también que al ver lo que había pasado, se le vino a la cabeza el hecho de que sus hijos le habían pedido acompañarla a hacer las compras, y ella finalmente les había dicho que mejor se quedaran.

"Si ellos hubiesen cruzado corriendo como es su costumbre, hoy sería otra mi vida, otro mi destino. No le encuentro explicaciones a nada", dijo conmovida.

La sobreviviente reveló que por la caída de los balcones se torció el tobillo, pero que más allá de eso, no sufrió ningún daño severo.

Una madre y su hija murieron aplastadas tras el derrumbe de balcones.

Por último, contó que nunca vio que las dos víctimas fatales circulaban por la misma vereda en la que ella iba, pero que sí tiene grabado en su memoria el momento en que el marido de la fallecida corrió hacia los escombros mientras indicaba que su familia estaba allí.

"Ponerme a pensar en esa señora, y esa criatura que tenía la edad de mi hijo, ese papá, toda esa familia que se perdió, y yo estoy acá. Es muy shockeante porque fueron segundos, pasos. Y esto pudo haber sido mucho peor, podía haber estado gente en la puerta de la heladería, comprando ropa en esos locales. Igual, quiero brindar por esta familia y demostrarles todas mis condolencias. Yo siento que volví a nacer", dijo por último, conmovida.