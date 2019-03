"Estamos mal y tenemos miedo": cómo sigue la vida de la pareja gay que denunció la salvaje agresión de seis policías

Aunque seis policías fueron detenidos por golpear y torturar a Alexis Do Santos y su novio Nahuel Taborda, la pesadilla para los jóvenes santafesinos está lejos de terminar. "No hemos podido retomar nuestras actividades ni mi pareja su trabajo", le explicó Do Santos a BigBang a punto de ingresar a la fiscalía para una ampliación de su indagatoria. "Estamos mal y tenemos miedo".

Alexis y Nahuel están asustados.

Los oficiales detenidos están acusados de "apremios ilegales, allanamiento ilegal, vejaciones y falsedad ideológica", y los jóvenes agredidos relataron que vieron móviles policiales rondando sus hogares.

El calvario comenzó en la madrugada del lunes 25 de marzo cuando una patrulla del Comando Radioeléctrico siguió a Alexis, que iba en su vehículo, hasta su vivienda en el barrio El Tanque. El hombre, de 29 años, estacionó en el frente en su casa donde ya estaba su novio, de 27, que había llegado en moto.

Cuando Alexis bajó del auto se metió rápido en su casa porque los agentes se abalanzaron encima de él, según detallaron a los medios. Ambos se negaron a salir de su vivienda, tras lo cual que relataron que fueron golpeados, maltratados y abusados. Según cuentan las víctimas, la violencia de las agresiones se incrementó cuando lo agentes descubrieron que eran gays.

"Los policías bajaron de muy mala manera, con escopetas y empezaron a gritarnos. Querían entrar a mi casa, pero les dije que necesitaban una orden de allanamiento", relató Alexis en diálogo con TN. "En un momento vieron que tratábamos de protegernos uno al otro y que yo le digo a Nahuel 'quedate tranquilo, mi amor'. Y ahí se pusieron como locos. Empezaron a gritar 'ah, pero son putitos, son novios, mirá cómo lloran los maricones'. Nos agarraban y retorcían los testículos. Nos empezaron a tocar el culo, nos metían un dedo y nos decían que no les miremos la cara. A mí me decían 'así que sos discapacitado, sos enfermito vos'. Y me volvían a pegar", relató.

"Querían llevarnos a la calle y yo me resistí porque no tenían una justificación. Luego, el policía que estaba hablando conmigo me agarró del cuello y lo empujé. Su compañero disparó dos escopetazos al aire y me apuntó con una pistola", sumó y recordó el ataque. "Nos mataron a piñas, nos revolcaron, nos aplastaron la cabeza, hubo manoseos. Es una clara muestra de abuso de poder con la que se maneja la policía".

Las marcas de los golpes que sufrieron los jóvenes.

A su vez, la víctima también denunció que cuando se enteraron los policías que tenían un implante de acrílico en el cráneo, debido a un accidentes sufrido hace unos años, le dijeron que era un 'discapacitado' y 'un enfermito'.

Los golpes continuaron hasta las cinco de la madrugada y sólo se detuvo cuando Alexis sufrió una convulsión y los familiares de los jóvenes se presentaron en la dependencia policial. Ambos fueron trasladados al SAMCO (efector de salud pública de Santo Tomé) y al hospital José María Cullen de Santa Fe.

A las 17 del lunes al fin lograron quedar en libertad y denunciaron lo sucedido. Además, solicitaron custodia porque avistaron móviles policiales merodeando el hogar de Do Santos. Leonela, hermana de Nahuel, relató en su cuenta de Facebook que los hechos ya fueron relatados por las víctimas en Asuntos Internos de la Policía, el INADI y la Defensoría Penal.

"Ni bien conocimos el caso, trasladamos la denuncia al Ministerio de Seguridad", señaló por su parte a Agencia Presentes Esteban Paulón, subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia de Santa Fe y aseguró que se reuniría con autoridades de la Municipalidad de Santo Tomé, el fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y Violencia Institucional, Ezequiel Hernández".

Antes de las detenciones ordenadas por la fiscal Mariela Jiménez, el jefe de la Unidad Regional Uno de policía, Ricardo Motta, explicó que los jóvenes habían sido detenidos por exceso de velocidad y resistencia a la autoridad y afirmó que si surgía algún "reproche administrativo que hacerles, se hará".

"Si la Justicia determina algún hecho que amerite el pase a disponibilidad se hará, pero en primera instancia hay actuaciones sobre dos versiones contrapuestas sobre hecho. Y nosotros nos estamos basando en la versión de las actuaciones que figuran en el acta", consignó Motta.