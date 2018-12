La Fiscalía y la familia de Lucía Pérez apelaron y volvieron a pedir perpetua para el principal acusado

Después de que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Mar del Plata decidiera absolver a todos los acusados de haber provocado la muerte de Lucía Pérez, en los últimos días la familia de la adolescente de 16 años y la Fiscalía que lleva adelante la investigación presentaron sus respectivos recursos ante la Justicia y apelaron de forma contundente el fallo de los magistrados.

Lucía Pérez murió por asfixia tóxica.

En su resolución, lo jueces Pablo Javier Viñas, Aldo Daniel Carnevale y Facundo Gómez Urso explicaron que durante todo el proceso no se pudo comprobar que la víctima hubiese sido violada el día de su muerte, como así tampoco se pudo establecer la responsabilidad del acto criminal de ninguno de los tres sospechosos.

Incluso aseguraron en el fallo que los errores cometidos por la ex fiscal del caso, María Isabel Sánchez, fueron los que provocaron una percepción errada del hecho, lo que llevó a que se generara una enorme presión mediática de la opinión pública.

Los jueces absolvieron a los tres acusados por la muerte de Pérez.

"No encuentro ningún elemento objetivo, aparte de las conjeturas de la parte acusadora, que me permita sostener que Lucía no fue a encontrarse con Matías Farías (el principal sospechoso) de forma voluntaria y con la intención de tener algún tipo de intimidad", argumentaron, al mismo tiempo que aclararon que no se pudo probar "que Lucía fuera abusada sexualmente en un contexto de violencia de género por la cosificación de la mujer y con la facilitación de estupefacientes que hubiera potenciado una situación de vulnerabilidad e impedido consentir con plenitud la libertad de acción".

El fallo tiene 70 fojas, y en cada una de ellas los magistrados dieron a conocer los motivos que los llevaron a haber sobreseído a los acusados. Entre los elementos mencionados, se encuentran los errores de la ex fiscal, las equivocaciones de los médicos y peritos que participaron del proceso investigativo y las falsas conjeturas a la que la investigación llegó sin pruebas concretas.

Los padres de Lucía Pérez indicaron desde el primer día que iban a apelar el fallo.

La apelación de la fiscalía

Debido a esto, el viernes pasado la Fiscalía General apeló el fallo ante el Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, y entre sus razones, indicaron que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 "carece de lógica para dictar la sentencia", mientras que también pidieron la prisión perpetua para Matías Farías, a quien se acusa de haber dirigido "una pyme de la muerte".

En base a lo que el fiscal Daniel Vicente planteó el el juicio, el recurso presentado sugiere que el Tribunal “incurre en un razonamiento viciado que desemboca en conclusiones contradictorias y arbitrarias como consecuencia de la absurda valoración de las pruebas producidas”.

"El Tribunal hace una transferencia en su análisis, hacia otras actividades de la víctima en lugar de merituar el hecho puntual de captación y suministro de cocaína de un alto grado de pureza, que a la postre le produjera la muerte en el trance de la intensa relación sexual con Farías; esta última cuestión es la que debió ser ponderada, pues se ha ignorado la multivulnerabilidad de la víctima”, sumaron.

El recurso de la Fiscalía se basa en la postura que presentó Daniel Vicente en el juicio.

Además, la Fiscalía General indicó que Pérez sabía lo que consumía en el departamento de Matías Farías, pero de lo que no estaba al tanto la adolescente es que ese "consumo podía provocarle la muerte". "Esa información era la que debieron haberle suministrado los expertos vendedores de drogas Farías y Juan Pablo Offidani. El consumo de cocaína de alta pureza en el marco de relaciones sexuales sostenidas y violentas ha sido la causa del deceso de Lucía”, aseguraron.

“Ha quedado debidamente comprobado durante el juicio oral que una organización que vendía drogas a adolescentes en la puerta de un colegio secundario captó la voluntad de una menor con problemas de adicciones, le suministró tóxicos de alta pureza y a partir de esta situación en el curso de una intensa relación sexual se produjo la muerte de la misma”, añadió.

Del mismo modo, argumentaron que la adolescente fue sometida a distintos grados de vulnerabilidad debido a su su edad, su condición de mujer y su adicción a las drogas.

“Los imputados van a vender drogas a la puerta de un colegio con matrícula de menores, captan a Lucía ofreciendo generosidad en precio y forma de pago, le suministran droga de máxima pureza a una adolescente adicta pero novata, uno de ellos logra que concurra a su domicilio y previo a tal episodio le advierte por medio de un chat que la droga le iba a ‘pegar muy duro’, comienza a mantener relaciones sexuales sostenidas y se produce la muerte de la menor”, explicaron para cerrar el documento.

Dos de los tres sospechosos fueron condenados por la venta de drogas.

La apelación del abogado de la familia de Lucía

Por otra parte, el abogado de la familia de Lucía Pérez, Gustavo Adolfo Marceillac, comentó a BigBang que la ley les da 20 días para poder interponer un recurso contra la sentencia, por lo que este lunes que pasó, antes de que se venciera el plazo, impusieron la apelación.

"Nosotros pensábamos interponer recurso igual con independencia de que lo hiciera el fiscal o no. Por supuesto que pensábamos recurrir. Los días empezaron a correr el día de la lectura de la sentencia, por eso el fiscal presentó su recurso el viernes y nosotros el lunes presentamos el nuestro", aclaró.

La presentación tiene 72 carillas, y en ellas, el abogado afirmó que el fallo es “arbitrario y revictimizante“ porque se expusieron “prejuicios sobre la víctima, estereotipos incompatibles con la perspectiva de género que el caso exigía y una valoración absurda de la prueba”.

Lucía Pérez murió en el 2016.

El letrado reforzó la teoría de que todos los argumentos de los jueces parten de "juzgar la personalidad de la víctima y sus actitudes previas", ya que durante gran parte de la sentencia se habla de la vida privada sexual de Pérez, pero no así de lo que hacían los acusados.

Por todo esto, Marceillac reiteró su pedido de prisión perpetua para Farías y Offidani por el delito de “abuso sexual con acceso carnal, agravado por resultar la muerte de la personal ofendida y favorecido por el suministro de estupefacientes, en concurso ideal con el delito de femicidio”, mientras que para Alejandro Maciel solicitó 4 años y medio por “encubrimiento agravado”.

“A los ojos de un Tribunal -que evidentemente estaba tan afectado como la sociedad por aquella versión inicial- si no hubo 'empalamiento', entonces no pasó nada”, explicó el letrado y agregó para finalizar que los jueces no tuvieron en cuenta “las argumentaciones de las partes acusadoras en torno al aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima, a la violencia de género y a la cosificación de la niña“.