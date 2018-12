Murió Maite, la nena alcanzada por una “bala perdida”: el crudo relato del vecino que vio todo

Después de casi dos días de pelea, falleció Maite Ailén Almirón, la nena de cinco años que fue alcanzada por una “bala perdida” durante la madrugada de la Navidad. En las últimas horas, fue detenido uno de sus vecinos, identificado como Walter Ariel Deheza, quien sería el posible autor del disparo letal. Su aprehensión fue posible gracias a la declaración de un testigo de identidad reservada.

Maite tenía cinco años cuando recibió un disparo en Navidad.

En diálogo con Crónica, el hombre relató cómo fueron los minutos posteriores al disparo. “Salí y les dije: ‘¿Por qué no se rescatan que al otro lado a una criatura le cayó una bala?’”, reconoció, al tiempo que sumó: “Antes de las dos de la mañana tiraron cuatro balas más. Les dije de nuevo cosas y se fueron callados”.

“No había mucha gente en la cuadra. Estaba con mis amigos y compañeros cuando uno me dijo: ‘Escuchá el disparo’, y le dije: ‘Sí, viene de allá’”, advirtió, al tiempo que señaló la casa en donde estaba el detenido. “No quiero mostrar mi cara por miedo a una venganza”.

Salí y les dije: ‘¿Por qué no se rescatan que al otro lado a una criatura le cayó una bala?

El vínculo con el detenido era poco, aunque se conocían del barrio. “Manteníamos una relación de hola y chau, pero venía siempre y después de Navidad no vino más. Cuando vi lo de Maite en la tele quedé shockeado y mi mujer me dijo que vaya a contar lo que sabía a la Justicia”.

El desconsuelo de los papás de Maite: “Un asesino nos arrebató a nuestra hija”

“Quiero que se siga investigando. Que se quedé ahí (detenido), que le den perpetua si es posible. Me gustaría verle la cara”, advirtió Maira, la mamá de Maite. “Varias personas nos dijeron que fue él, es el novio de una vecina”, detalló.

El desconsuelo de los papás de Maite: "No vamos a hacer velorio, no la podemos ver en un cajón"

Después de que los médicos declararon su muerte, el cuerpito de Maite quedó a disposición de la Justicia para practicarle la autopsia. “En 48 horas nos van a entregar a nuestra nena. No caíamos, la buscábamos. En la casa tengo fotos de bebé, en la panza, fue escolta dos veces en el jardín. Tengo su bicicleta, sus juguetes”.

“Abrimos la ventana y estaba su pileta con los juguetes que dejó. Su cama, su ropa. La veía en cada rincón. Quería que me dijera: ‘Ma, estoy acá al lado tuyo’”, sumó la mujer. “El día que me entreguen el cuerpo vendremos hasta acá (por su casa). No se hará velatorio porque no la quiero ver en un cajón”.