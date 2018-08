Terminó un agosto fatal para los mercados: la devaluación del peso fue de un 33%

La cotización oficial del dólar bajaba este mediodía hasta los $38 según el Banco Nación, disminuyendo 20 centavos con respecto a la jornada del jueves. Finalmente, cerró a 37,40 en la misma entidad. El cierre de ayer había sido de 38,20 pesos.

La devaluación del peso durante agosto fue de un 33 por ciento. La cotización al comienzo del octavo mes del año fue de 28 pesos, con lo cual la suba fue casi 10 pesos en un mes, un crecimiento extraordinario e imprevisto. Fue la devaluación más importante desde que Macri llegó a la presidencia en diciembre de 2015.

Otro datos complicados en el mes que se termina fueron el incremento del riesgo país y la brutal baja en la cotización de las acciones de las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York.

Durante el fin de semana, el Gobierno trabajará en un paquete de medidas económicas que permitan estabilizar la cotización del dólar y llevar alguna certidumbre a los mercados.

Cotización Banco Nación.



El descenso del precio minorista comenzó a darse luego de una baja en el mercado mayorista, donde el tipo de cambio descendía desde los 39,25 pesos hasta los 38 pesos vendedor, según indicaba el Mercado Abierto Electrónico.

Pero el Banco Central también salió a apalancar la baja con la subasta de US$ 675 millones que se programó en tres tramos: US$ 75 millones a las 10.50 horas, US$ 100 millones a las 12.50 hs y la más fuerte programada tres minutos antes del cierre de los mercados de US$ 500 millones. En la última subasta vendió sólo 65 millones de los ofertados.

También parece haber tenido incidencia el guiño del FMI que emitió un comunicado en el que remarcaron su apoyo al país y confirmaron que la semana próxima las autoridades de ese organismo se reunirán con el ministro de Finanzas, Nicolás Dujovne, para determinar cuál el será el adelanto del dinero que esta semana pidió el Gobierno Nacional.

En tanto, Dujovne anunció que el lunes dará a conocer un paquete de medidas en pos de acabar con la alta volatibilidad cambiaria.

Se prevé que se anuncie un mejor resultado en cuanto al déficit fiscal que provendrá de cambios impositivos y mayor ajuste, el cual deberá ser consensuado con las provincias de cara al Presupuesto 2019.