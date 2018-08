Defederico dijo que le da $100.000 a Cinthia por mes y la modelo lo aniquiló: "Es poco hombre"

En su momento, Cinthia Fernández había decidido ir a juicio con su ex pareja, Matías Defederico, por la cuota alimentaria de sus tres hijas. “No es justo lo que aporta y no es lo que corresponde, por eso voy a juicio. Él considera que el número es otro. Yo laburo y para mí, no pido nada”, había señalado la panelista, quien además reveló que el jugador solo le pasaba 20 mil pesos.

Cansado de los dichos de la modelo, el ex Huracán e Independiente rompió el silencio este mismo lunes durante su visita en Los Ángeles a la mañana y mostró en vivo los comprobantes de la suma de dinero que le pasa a su ex mujer mes a mes.

En total, sacando algunas cuentas, Defederico le pasaría casi unos 100 mil pesos a Cinthia si tenemos en cuenta los gastos de la niñera (1300 dólares), la prepaga, gastos en débito automático como el seguro, la patente de la camioneta y dos facturas de televisión satelital.

Consultado por este tema, el futbolista señaló: “No estamos en acuerdo con el tema de la cuota, no me estarían dando los números. Yo hace cuatro meses y medio le pido que nos juntemos con los abogados para resolver todo. Hace ocho meses que me separé….”.

Los comprobantes que mostró Defederico.

Según contó, desde hace casi un año que le pide a la morocha resolver los días de visita y la manutención de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca. “¿Ella cree que solo le paso 20 mil pesos?”, se indignó Defederico, mientras exhibía los comprobantes en vivo.

Al enterarse de los dichos de su ex, Cinthia aprovechó algunos minutos del programa Involucrados para responderle. "El viernes me pidieron que haga un móvil con Pamela a la tarde, pero les dije que no iba a hablar con ellos porque Matías me dijo que iba a poner abogados”, contó.

Y siguió: “El viernes acá dije la verdad de lo que había pasado en su cumpleaños, se alteró porque supuestamente estaba hablando mal de él. Qué casualidad que hoy él es el que está sentado en un programa de televisión, así que no lo entiendo. Yo cancelé un móvil por respetar a mis hijas”.

Con ironía, la modelo aseguró que le parece una “vergüenza” lo que está haciendo el jugador. "Me parece bizarro y de mal gusto hablar de plata con la situación económica del país. Él me pasa 20.000 pesos por mes en efectivo y después paga la niñera aparte. Respecto de la tarjeta, supongo que lo dice porque se debitaba la obra social y el seguro del auto”, detalló.

Por último, Cinthia lo trató de "poco hombre" y cerró: “Y de la obra social le corresponde pagar lo de las nenas, pero le dije que yo le iba a dar la plata de mi cobertura médica. Pero me cortó el seguro del auto de un día para el otro, y yo ando con las nenas en ese auto".