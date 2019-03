El real posteo de Dalma Maradona: "La maternidad a veces te lleva puesta"

Dalma Maradona fue mama por primera vez y revolucionó las redes sociales con un tierno posteo en donde describió su sensación después de dar a luz a Roma.

“MI VIDA ENTERA EN ESTA FOTO! ❤️Y casi sin pensar escribo esto SIENDO MAMÁ! No lo puedo creer ni yo! Siento que este no es un post cualquiera porque como les dije desde que supe que estaba embarazada, NO ME SIENTO PARA NADA CAPACITADA para dar consejos de maternidad y DETESTABA que cada persona que me viera embarazada sé sintiera con el derecho de decirme como hacer las cosas! Si hay algo que aprendí con la Pipita en brazos es que cada bebé es diferente y cada mamá HACE LO QUE PUEDE con esta maternidad que te viene encima y te lleva puesta en un montón de aspectos!”, compartió la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe en su cuenta de Instagram.

“No puedo dejar de agradecer a mi obstetra (genio del mundo al cual amo y con el que me sentí en todo momento MUY CONTENIDA) Anibal Dal Verme ❤️ A mi partera Silvina (que la tiene más clara que nadie pero la que me dio el abrazo que más necesitaba en el quirófano cuando más miedo tuve en mi vida) Y a todo ese equipo que me hizo pasar el mejor parto que ni en mis sueños podría haber sido más espectacular! Gracias Gaby POR TODO! Sos la más loca y la más GENIA!”, agregó.

Por último, quiso agradecer también “a toda la gente que trabaja en Los Arcos, GRACIAS por su tiempo, su amabilidad Y SU PACIENCIA INFINITA! Gracias enfermeras, nurses, personal de limpieza, personal encargado de la comida, seguridad, neonatologa, y PUERICULTORAS! Sin ustedes me hubiera vuelto loca, EN SERIO, muchas gracias por la atención y el cuidado! Nunca me voy a olvidar de cada uno de ustedes! En realidad ni la Pipita ni yo!

"Si supieran lo nuevo que es todo cuando recién nace tu bebé y la poco idea que tenia, USTEDES NOS SALVARON ESTOS PRIMEROS DÍAS Y AHORA QUE NOS VAMOS A CASA, aparte que me las quiero llevar a todas conmigo, se con seguridad que las voy a extrañar a todas! GRACIAS POR TODO!!!”, concluyó con su extenso y conmovedor mensaje a través de Instagram.