La bailarina Nieves Jaller acusó de acoso sexual a Martín Ciccioli: "Este tipo es un psicópata"

La ex pareja de Ale Sergi, el cantante de Miranda, señaló que el periodista de El Trece le envió fotos y videos de su miembro viril.

Los días pasaron y el tiempo se encargó de que las redes sociales se olviden de Maximiliano Fourcade, el periodista deportivo que se convirtió en trending topic hace unos años cuando muchos de sus chats fueron publicados en Twitter y distribuidos a lo largo y ancho de Internet.

Martín Ciccioli fue acusado públicamente de acoso sexual.

Pese a esto, todos los días aparece un protagonista nuevo que intenta seducir a una mujer con su supuesta “fama” o popularidad. Este parece ser el caso de Martín Ciccioli, el periodista de canal Trece, FM Rock & Pop y TN, que fue acusado públicamente por la bailarina Nieves Jaller, ex pareja del cantante Ale Sergi, del grupo Miranda, de acoso virtual.

Como le había ocurrido en aquella oportunidad a Fourcade, Jaller compartió en su cuenta de Twitter capturas de algunos de los mensajes que le envió Ciccioli.

Además, sostuvo que el periodista le manda fotos y videos de su pene, le pide fotos suyas con poca ropa y le manifiesta constantemente, a pesar de estar casado, sus deseos de tener relaciones con ella.

Jaller fue pareja de Ale Sergi, el cantante de Miranda.

En diálogo con La Nación, la mediática contó que conoció a Ciccioli en 2013, en el programa Cortando la tarde de América 24. Según reveló, el periodista comenzó a hacerle sugerencias sexuales apenas la conoció, las cuales ella no tardó en rechazar una y otra vez. “Durante mucho tiempo me mandó mensajes y yo lo bloqueé de todos lados”, detalló.

En este marco, contó que a comienzos de septiembre el periodista le mandó un video explícito de su miembro viril a través de WhatsApp. “Decía que él era el periodista más caliente, barbaridades. Yo estaba de viaje y le contestó mi mamá. Ahí él se asustó y negó todo”, explicó. Pero a pesar de su descargo, muchos internautas prefirieron creerle al periodista e insultar a Jaller en las redes.

Por esta misma razón, la bailarina optó por compartir algunas de las capturas que tiene en su poder para demostrar el acoso que viene recibiendo por parte de Ciccioli y sentenció: “¿Quieren más? Porque no se dejan de acusarme a mí. Enfermos, mafiosos... psicópata es este tipo (por Martín Ciccioli) que lo vengo aguantando hace años. No es no, lo lamento”.

Quieren mas !??? Por que no se dejan de acusarme a mi. Enfermos, Mafiosos... psicopata es este tipo @MartinCiccioli que lo vengo aguantando hace años .. #NoesNo Lo lamento pic.twitter.com/4k61rVsnSc — NievesJaller (@Nievesjaller) 24 de octubre de 2018

Y Gracias a Dios es #España tengo a Mi papá y hermanos hace más de 17 años. No hablen al pedo. Vivo en mi País #Argentina por elección y la #Suerte es de Mediocres — NievesJaller (@Nievesjaller) 24 de octubre de 2018

En los mensajes que compartió la también modelo se puede leer como el periodista de El Trece le cuenta que sigue casado y que tiene fantasías sexuales con ella. “No me lo vas a creer. Por ahí estás de novia. Yo sigo en familia como un Dandy, pero soñé contigo. Que me hacías sexo oral debajo de la frazada de la casa de un amigo”, dice una de las capturas.

Consultado por BigBang, Ciccioli optó por no hacer un descargo y negó las acusaciones de Jaller. Dijo que prefería no contestar y que si es necesario lo hará en la Justicia.

Cabe recordar que tiempo atrás circuló en las redes sociales un video de Jaller donde se la veía practicándole sexo oral al cantante Ale Sergi, por entonces su pareja. En aquella oportunidad, la bailarina acusó al músico de haber viralizado el material para “demostrar que él no era gay”.