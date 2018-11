La furia de Laurita y el pasado que "condena" a Flor Vigna: "Vivos que después ponen cara de buenos"

Las redes sociales estallaron este miércoles después de que Flor Vigna asegurará que tuvo que eliminar la foto junto a Nicolás Cabré con la que promocionaba la novela “Mi hermano es un clon” porque Laurita Fernández se lo pidió “de muy mal modo". Según la ex Bailando, su contrato con Pol-Ka incluye la promoción del programa, razón por la cual decidió subir la polémica imagen.

En diálogo con Primicias Ya, Vigna explicó que le “llegó un mensaje en muy malos términos, semi amenazante, de Laura (Fernández) diciéndome que la baje”.

Esto despertó la furia de la actual jurado del Bailando por un sueño, quien a través de su cuenta de Twitter disparó: “Yo no provoco ni hago jueguitos en las redes sociales. Los demás, hagan lo que quieran”.

Yo no provoco ni hago jueguitos en las redes sociales. Los demás, hagan lo que quieran. Si algo no me gusta, no lo sigo más y fin ❤️ — Laura Fernández (@laufer4) 7 de noviembre de 2018

Y siguió: “Si algo no me gusta, no lo sigo más y fin. Promocionar es publicar algo antes de que suceda. Si pedís en privado puntualmente esa foto, un día después del capítulo, no estas promocionando nada, porque ya sucedió. Si haces cosas por atrás y provocas que digan pavadas al pepe, hacete cargo. Vivos que después ponen cara de buenos”.

Promocionar es publicar algo ANTES que suceda. Si PEDIS EN PRIVADO PUNTUALMENTE ESA FOTO, 1 día después del capítulo,No estas promocionando nada, xq ya sucedió. Si hace tpo hacés cosas x atrás y provocás q digan pavadas al pepe, hacete cargo. Vivos q después ponen cara d buenos. — Laura Fernández (@laufer4) 7 de noviembre de 2018

Lo cierto es que esta no es la primera vez que acusan a Flor Vigna de entrometerse en relaciones ajenas. El año pasado, luego de la renuncia de Pedro Alfonso, la ex Combate tuvo que bailar durante un tiempo –poco después también renunció- con Agustín Casanova, el ex Marama.

En aquel momento, la protagonista de Mi Hermano es un clon estaba atravesando una crisis con Nicolás Occhiato y fue vinculada sentimentalmente al cantante uruguayo. "¿Pasa algo entre ustedes dos?", les había preguntado por aquel entonces Ángel de Brito.

Esto había despertado los celos de Sofía, en ese momento la novia de Casanova, luego de que el músico y Vigna jugarán en las redes sociales con la posibilidad de sumar o no un beso a la coreografia. Esto, más tarde, terminó por dinamitar la pareja entre Sofía y el uruguayo.

Flor Vigna y Agustín Casanova durante el tango.

Al igual de lo que sucede actualmente con Cabré, en ese momento Vigna se mostró enojada por los rumores de relación con Casanova y molesta por los celos que tuvo Sofía. "Yo lo único que dije es que yo me quería besar con Agustín en la pista para que los medios se agarraran de eso y yo terminara arruinando la relación entre él y Sofía", había dicho, con mucha ironía, Vigna.

A raíz de esto, Sofía había dejado de seguir durante un tiempo a Flor Vigna en las redes sociales, molesta porque la ex Combate había hecho una encuesta sobre si debía besarse o no al ex cantante de Marama en una coreo.

Esta vez, la ahora actriz fue vinculada sentimentalmente con su compañero, Nicolás Cabré. Este rumor cobró gran fuerza después de que Vigna publicara en Instagram la fotografía de una escena de Mi hermano es un clon, donde se la podía ver abrazada en una cama junto a la actual pareja de Laurita Fernández.