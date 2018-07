La gran "Tío Luismi": el video con el que Luis Miguel ayudó al Ejército a reclutar conscriptos

En el año 1988 y el nivel de reclutas en el Ejército de México comenzaban a evidenciar un retroceso que preocupó a las autoridades. Lejos de buscar una solución original y nueva, recurrieron a una forma de captar la atención que ya había sido usada en los Estados Unidos: los “influencers”.

El tema “La incondicional” del álbum “Busca una mujer” de Luis Miguel se encontraba entre los más escuchados pero necesitaba un videoclip para acompañarlo. Es por eso que los productores, copiando la lógica de la película Top Gun, le propusieron al Ejército que todo sea filmado y ambientado en una base militar y que el cantante haga de piloto.

Una de las imágenes del videoclip en donde el cantante interpreta a un cadete militar.

La idea encantó a las autoridades; el general Antonio Riviello Bazán fue a quienes el productor musical Pedro Torres y el propio Luis Miguel fueron a ver a su oficina para plantearle la idea del videoclip. La dependencia aceptó y puso una sola condición: que el cantante cumpliera con las normas del Heroico Colegio Militar.

Fueron tres semanas en la que el cantante recibió el entrenamiento militar básico para poder tirarse de paracaídas, saltar de un trampolín de más de 10 metros de altura, saber cómo disparar un arma, entre otras cuestiones. Sin embargo por medidas de seguridad Luis Miguel no realizó varias de las escenas que se ven en el clip.

"Un año después del video, en 1989, la conclusión fue más que positiva ya que el reclutamiento aumentó, tal y como lo habían previsto. Fue uno de sus mejores años, según nos contaron. La gente estaba de nuevo entusiasmada por las distintas facetas que se mostraron y por cómo Luis Miguel las encajó en su personaje. No sé si exista otro ejemplo como 'La incondicional', pero sin duda el video fue más allá de lo musical y levantó interés suficiente para ser tema de discusión y como en muchos casos de elección de vida", afirmó Torres en declaraciones al diario El Sol de México recientemente.

Pero no fue el entrenamiento, ni las horas de filmaciones, ni la forma en la que se maneja el Ejército lo que generó el mayor escollo y hasta casi hace que no se filme el videoclip. Luis Miguel no quería cortarse, bajo ningún concepto, su pelo debido a que lo consideraba como su “principal marca”. Un pequeño recorte y varios truchos de cámara para que pareciera que tenía un típico corte militar fue la estrategia utilizada.

En los Estados Unidos en la mitad de la década del 80, y con el antecedente de todo lo que sucedió con la guerra de Vietnam (que fue la de mayor duración en la historia del país del norte), las cifras de reclutamiento había descendido de forma considerable por lo que la Secretaria de Defensa llegó a un acuerdo con el estudio Paramount para realizar un film que volviera a darle una lavada de cara al Ejército.

Esa película fue Top Gun, protagonizada por Tom Cruise. Se estrenó en 1986 y al año siguiente las cifras de conscriptos se dispararon. Un dato no menor es que esta semana comenzó el rodaje de la secuela de dicha película que llegará a los cines en julio del año que viene.