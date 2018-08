Loco (no te sobra una moneda), el hit de Charly reversionado por un elenco de cracks

Billy Bond y La pesada del rock and roll lanzaron el nuevo videoclip del clásico Loco (no te sobra una moneda), con Fito Páez, Rubén Rada, Charly García y Dante Spinetta, entre otros.

Con Fito Páez, Dante Spinetta, Rubén Rada y Melingo, Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll lanzó una nueva versión de “Loco (no te sobra una moneda)”, un clásico de fines de la década de 1970, que cuenta con un cálido videoclip en blanco y negro, con imágenes registradas durante la reciente grabación en los estudios ION.

La reversión del clásico del rock escrito por Charly García e incluido en Billy Bond and the Jets forma parte del relanzamiento del catálogo de La Pesada, luego de que la banda pudiera recuperar los derechos de las canciones, que durante décadas pertenecieron al sello Music-Hall. Algunas canciones llevan la firma del ex bajista de Manal y La Pesada, Alejandro Medina, operado recientemente del hígado, con el objetivo de que pueda cobrar por las regalías que dejen estas canciones.

